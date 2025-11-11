Μάρω Κοντού - Μαίρη Χρονοπούλου: Το σπάνιο καρέ-ύμνος στη φιλία δύο σπουδαίων γυναικών

Ημέρα της γυναίκας σήμερα και εμείς σας παρουσιάζουμε ένα σπάνιο φωτογραφικό καρέ με πρωταγωνίστριες τη σπουδαία Μάρω Κοντού και την αείμνηστη Μαίρη Χρονοπούλου οι οποίες, στο ξεκίνημα της διαδρομής τους υπήρξαν δύο καλές φίλες.

Και οι δύο ήταν από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και έκαναν αναμφίβολα μία σπουδαία διαδρομή, γράφοντας η κάθε μία τη δική της ιστορία και θεατρικά.

Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν πολύ καλές φίλες από το ξεκίνημα της καριέρας τους κάτι που άλλαξε με το πέρασμα των ετών. Τριάντα χρόνια περίπου πριν από το 2023 όπου η Μαίρη Χρονοπούλου έφυγε από τη ζωή, οι δρόμοι των δύο γυναικών χωρίστηκαν για πάντα.

«Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει την Μάρω Κοντού και τη Μαίρη Χρονοπούλου στις πρόβες στο Δελφινάριο για την παράσταση "Μωρά μου καλησπέρα βογγάμε όλη μέρα" το 1992.

Το σπάνιο καρέ της Μάρως Κοντού και της Μαίρης Χρονοπούλου - Μία φωτογραφία-ύμνος στη φιλία

Η Μάρω και η Μαίρη σε μία σπάνια φωτογραφία, ποζάρουν αγκαλιασμένες. Το σπάνιο φωτογραφικό καρέ τραβήχτηκε τη δεκαετία του 1950. Οι δύο ηθοποιοί υπήρξαν πολύ καλές φίλες από το ξεκίνημα της καριέρας τους κάτι που σταμάτησε ξαφνικά.

«Χαθήκαμε στη διαδρομή»

Στον λόγο που δεν ξαναμίλησαν ποτέ, είχε αναφερθεί η Μάρω Κοντού σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Αρκετός κόσμος μας μπέρδευε με τη Μαίρη. Ειδικά όταν ήμασταν γύρω στα 30, μας μπέρδευαν. «Καλό ταξίδι κυρία Χρονοπούλου», μου είχαν πει στο αεροδρόμιο και είπα ευχαριστώ. Ήμασταν φίλες στα νιάτα μας, όταν ήμασταν στο Εθνικό θέατρο. Έχω να τη δω 22 χρόνια» είχε αναφέρει η αγαπημένη ηθοποιός στην εκπομπή DOT.

Μάλιστα απάντησε και για το πόσο καιρό έχουν να βρεθούν. «Ε όχι βέβαια, με τη Μαίρη έχουμε να βρεθούμε 22 χρόνια, πολύ πριν το ατύχημα. Χαθήκαμε στη διαδρομή… Άλλος χαρακτήρας από εδώ, άλλος χαρακτήρας από εκεί. Άλλα τα ενδιαφέροντα του ενός και άλλα τα ενδιαφέροντα της άλλης. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να τη δω, έχουμε χαθεί, νομίζω δε μιλάμε την ίδια γλώσσα. Τη συμπαθώ, μαθαίνω τα νέα της, μαθαίνω τα πάντα…», έλεγε χαρακτηριστικά για τη Μαίρη Χρονοπούλου η Μάρω Κοντού.

Η Μαίρη Χρονοπούλου είχε εκφράσει το παράπονό της το 2015 σε συνέντευξη που έδωσε στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Σε άλλη συνέντευξη είχε πει: «Αγαπάω τη Μαριάνθη μου – όπως είναι το κανονικό όνομα της παλιάς φίλης μου Μάρως – και μόνο καλά θα λέω πάντα για εκείνη. Μεγαλώσαμε μαζί και μαζί της αγαπάω και τα νιάτα μας, στο Εθνικό Θέατρο, όταν στα 18 τότε εκείνη και εγώ στα 19 κάναμε στενή παρέα».