Χιλιάδες fans πλημμύρισαν την Πόλη του Μεξικού για να υποδεχθούν το K-pop συγκρότημα BTS (βίντεο)

Το Μεξικό αποθέωσε τους BTS με μαζική υποδοχή και δημιουργώντας κλίμα ενθουσιασμού, ενόψει των συναυλιών τους.

Χιλιάδες θαυμαστές των BTS, γνωστοί ως BTS Army, συγκεντρώθηκαν στην Πόλη του Μεξικού για να υποδεχθούν τα μέλη του συγκροτήματος, δημιουργώντας σκηνές έντονου ενθουσιασμού και μαζικής προσέλευσης.

Οι fans κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης, μετατρέποντας την άφιξη σε εκδήλωση μεγάλης κλίμακας για την K-pop.

 

Μαζική συγκέντρωση στο ιστορικό κέντρο

Τα μέλη των BTS εμφανίστηκαν στο μπαλκόνι του Εθνικού Μεγάρου του Μεξικού, χαιρετώντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.

 

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία παρακολούθησε την υποδοχή.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας γέμισαν από χιλιάδες fans, που τραγουδούσαν και φώναζαν συνθήματα, δημιουργώντας έντονη εορταστική ατμόσφαιρα.

 

Συναυλίες στο στάδιο GNP Seguros

Το συγκρότημα έχει προγραμματισμένες εμφανίσεις στο στάδιο GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού στις 7, 9 και 10 Μαΐου.

 

Οι συναυλίες αυτές αποτελούν μέρος της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή τους μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια μουσικής παύσης.

Παγκόσμια περιοδεία και νέο άλμπουμ

Οι BTS που αποτελούνται από τους RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook και J-Hope, επέστρεψαν στη σκηνή με νέο άλμπουμ με τίτλο «ARIRANG», που κυκλοφόρησε στις 20 Μαρτίου.

Η περιοδεία τους ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα τον Απρίλιο και θα συνεχιστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2027, καλύπτοντας πάνω από 70 συναυλιακές ημερομηνίες σε Ασία, Αμερική, Αυστραλία και Ευρώπη.

Πηγή: iefimerida.gr 

