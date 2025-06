Ταινία για την πολυτάραχη ζωή και την καριέρα του Snoop Dogg ετοιμάζεται από την Universal Pictures

Βιογραφική ταινία βασισμένη στη ζωή και την καριέρα του ετοιμάζεται από την Universal Pictures.

Η ταινία με επίκεντρο τον Snoop Dogg ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2022, με τον Τζο Ρόμπερτ Κόουλ να γράφει το σενάριο. Εκείνη την εποχή, ο Άλεν Χιουζ είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για την ανάπτυξη της ταινίας από τότε, μέχρι που η Universal επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και οδεύει προς μια θετική κατεύθυνση.

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο σκηνοθέτης των Coming 2 America, Hustle & Flow, Footloose και Dolemite Is My Name, Κρεγκ Μπρούερ, θα σκηνοθετήσει το πρότζεκτ, αναδιαμορφώνοντας μέρος του αρχικού σεναρίου του Κόουλ. Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι ο Μπρούερ επέλεξε τον Τζόναθαν Ντέιβις να υποδυθεί τον θρυλικό ράπερ.

Η είδηση αποκαλύφθηκε μέσω του Deadline, το οποίο επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Snoop Dogg, Μπράιαν Γκρέιζερ και η πρόεδρος των Death Row Pictures, Σάρα Ράμακερ, θα αναλάβουν την παραγωγή.

Η ταινία δεν έχει ακόμη λάβει τίτλο και δεν έχει αποκαλυφθεί το καστ της. Επίσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα παραγωγής.

Η βιογραφική ταινία του Snoop Dogg αναμένεται να καταγράφει την είσοδο του ράπερ στην πραγματικότητα της χιπ χοπ, αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές πόσο μέρος της θρυλικής του καριέρας θα καλυφθεί στην ταινία.

O Calvin Cordozar Broadus Jr. (Snoop Dogg) γεννήθηκε το 1971 στο Λονγκ Μπιτς στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ και κέρδισε για πρώτη φορά δημοτικότητα μετά τη συνεργασία του με τον Andre Romell Young (Dr. Dre), πρώτα στο τραγούδι της ταινίας του 1992 Deep Cover και στη συνέχεια στο σόλο ντεμπούτο άλμπουμ του Dr. Dre «The Chronic». Η προβολή από τη συνεργασία με τον Dr. Dre έπαιξε τεράστιο ρόλο στην κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ του Snoop Dogg «Doggystyle».

Στα πρώτα του χρόνια, συμμετείχε ενεργά σε συμμορίες και συνελήφθη αρκετές φορές για κατοχή ναρκωτικών, γεγονός που τον ανάγκασε να περάσει μέρος της νεανικής του ζωής στη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια περίπου τριών δεκαετιών στη βιομηχανία του θεάματος, θεωρείται καινοτόμος ως ράπερ με πολυπλατινένια άλμπουμ, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός, παραγωγός δίσκων, DJ, προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, επιχειρηματίας και είδωλο και έχει κυκλοφορήσει 21 στούντιο άλμπουμ, έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχει λάβει 20 υποψηφιότητες για βραβεία Grammy.

