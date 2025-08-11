Στις 26-29 το Συνέδριο των Αποδήμων στην Κύπρο

Διεξάγονται και φέτος, από τις 26 έως τις 29 Αυγούστου οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και τη Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αποδήμων και Επαναπατρισθέντων Κυπρίων, οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα κτίρια Καλλιπόλεως. Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στο συνέδριο συμμετέχουν κάθε χρόνο, απόδημοι Κύπριοι από όλα τα μέρη του κόσμου και από όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας που διαμένουν στην Κύπρο, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον τόπο.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Μέχρις στιγμή έχουν δηλώσει συμμετοχή 200 σύνεδροι. Η τελετή έναρξης θα μεταδοθεί σε ζωντανή σύνδεση με το ΡΙΚ στις 19 00 και θα είναι ανοικτή για το κοινό.

Πριν τους χαιρετισμούς, θα πραγματοποιηθεί μουσικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Φιλίππου στη φωνή και κρουστά, τον Οδυσσέα Τουμάζου, στην κιθάρα και τον Χρίστο Ισιδώρου στη λάφτα και πιθκιαύλι.

Τους σύνεδρους θα καλωσορίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Κωνσταντίνος Κόμπος ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), Ανδρέα Παπαευριπίδη, τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), Φίλιπ Κρίστοφερ και τον Πρόεδρο της Νεολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), Χρίστο Τούτον.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης θα παραστεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης-Μιχαήλ Λοβέρδος ο οποίος θα χαιρετίσει τους συνέδρους και θα ακολουθήσει χαιρετισμός από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου και τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, κ.κ. Γεώργιο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει ομιλία και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Θα ακολουθήσει δεξίωση έξω από το θέατρο

Οι εργασίες ξεκινούν 27-29 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στα κτίρια Καλλιπόλεως και θα υπάρξουν παρεμβάσεις από διάφορους αξιωματούχους. Φέτος το συνέδριο θα είναι εκλογικό για ΠΟΜΑΚ και ΠΣΕΚΑ οπότε αναμένονται όταν υποβληθούν υποψηφιότητες να γίνουν και εκλογές για την επιτροπή της ΠΣΕΚΑ και ΠΟΜΑΚ.

Σημειώνεται ότι οι συνεδρίες θα είναι ανοικτές μόνο για τους συνέδρους.

Στις 27/8 θα παραθέσει δεξίωση ο ΠτΔ και θα τιμηθούν οι Αντρέας Κυπριανίδης και Νίκος Τζιάζας από την Ομοσπονδια Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής, η Αθηνά Χαραλαμπίδη από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά, ο Ανδρέας Σάββα Δημητρίου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Νοτίου Αφρικής, ο Νέστορας Νέστορος από την Κυπριακή Ομοσπονδία Υπόλοιπης Αφρικής, οι Γιώργος Γιακουμή και Κυριάκος Ακαθιώτης από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και η Χριστίνα Χαραλάμπους από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

Στις 28 οι σύνεδροι θα παρακολουθήσουν τελετή στην Αθηένου προς τιμή του ευεργέτη της κοινότητας, Νίκου Μούγιαρη.

Στις 29/8 στις 2030 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης για τα 51χρόνια από την τουρκική εισβολή με τίτλο «Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη» στο Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς. Στην εκδήλωση, που είναι ανοικτή και χωρίς είσοδο για το κοινό, θα συμμετάσχουν Κύπριοι καλλιτέχνες.

Οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 29 Αυγούστου, με διάσκεψη Τύπου.

ΚΥΠΕ