Το μεγάλο μυστικό του JFK: Η σχέση του Κένεντι με αεροσυνοδό που η Τζάκι δεν συγχώρεσε ποτέ

Είναι το «Παραμύθι δίχως τέλος» των Αμερικανών. Αλλωστε, η οικογένεια Κένεντι ήταν πάντοτε οι γαλαζοαίματοι που εφηύραν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια εποχή όπου το διεθνές τζετ σετ ασχολούνταν αποκλειστικά με την Ευρώπη και, κυρίως, με τους Γκριμάλντι. Και όπως σε όλα τα παραμύθια, υπάρχουν σκοτεινές σελίδες με δράκους που βγαίνουν στην επιφάνεια και γίνονται ανάρπαστες για ένα κοινό που ακόμα και τόσα χρόνια μετά ενθουσιάζεται για τις λεπτομέρειες που αφορούν το πιο διάσημο και συνάμα το πιο τραγικό ζεύγος της δυναστείας των Κάμελοτ: τους Τζον Φιτζέραλντ και Τζάκι Κένεντι.

Αυτή τη φορά, όμως, το παραμύθι ξέφυγε από τα όρια των -πολλών μεν, αλλά κάπως «αθώων»- απιστιών του Αμερικανού προέδρου και γίνεται εφιάλτης, αμαυρώνοντας ακόμα περισσότερο την «Αγία Εικόνα» που πάντοτε ήθελε να έχει δημοσίως η οικογένεια Κένεντι.

Μάιος 1962, στο σχολείο της κόρης της, ΚαρολάινΑυτός ο εφιάλτης, με τίτλο «JFK: Δημόσιο Ιδιωτικό Μυστικό», κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου στην Αμερική, με συγγραφέα τον δημοσιογράφο ερευνητή Τζέι Ράντι Ταραμπορέλι, ο οποίος είχε πρόσβαση στο λεπτομερές ημερολόγιο που κρατούσε η αεροσυνοδός Τζόαν Λούντμπεργκ Χίτσκοκ. Ηδη αποσπάσματά του έχουν αναδημοσιευτεί σε αμερικανικά περιοδικά και sites και έχουν προκαλέσει σοκ. Η ιστορία ξεκινά το 1956, σ’ ένα μπαρ στη Σάντα Μόνικα, στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Το τζουκ μποξ παίζει τα ίδια τραγούδια ξανά και ξανά.

Στη μέση αυτού του μίζερου σκηνικού ξεχωρίζει μια όμορφη μελαχρινή κοπέλα με λεπτή σιλουέτα, ενώ πιο πίσω, στο μισοσκόταδο, ένας άντρας την παρατηρεί, χαμογελώντας αυτάρεσκα. Η νεαρή γυναίκα πλησιάζει το τζουκ μποξ, αλλά διστάζει καθώς ψάχνει να επιλέξει τραγούδι.

Ξαφνικά, πίσω της, η ήρεμη, γοητευτική φωνή του άντρα τη ρωτάει τι θέλει να ακούσει. Γυρίζει προς το μέρος του και του απαντά χωρίς δισταγμό: «Σκεφτόμουν τον Eλβις Πρίσλεϊ, αλλά τι θα ήθελες να ακούσεις;». Η απάντησή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της ιστορίας που θα διαβάσετε στη συνέχεια: «Ενα τραγούδι για να μπορέσω να συγκεντρωθώ σ’ εσένα». Ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και η Τζόαν Λούντμπεργκ Χίτσκοκ μόλις ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον… Εκείνος ήταν τότε 39 ετών, γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη και μόλις τρία χρόνια παντρεμένος με την Τζάκι. Η Τζόαν, γεννημένη στο Ουισκόνσιν από γονείς εργατικής τάξης, ήταν μόλις 23 ετών, ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών και εργαζόταν σε διάφορες δουλειές, από αεροσυνοδός έως σερβιτόρα.

Επόμενο κεφάλαιο, επιστροφή στην Τζάκι. Ο Τζον πετάει για την Ιταλία, ενώ η Τζάκι στις 23 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς γεννάει νεκρό το πρώτο τους παιδί, την Αραμπέλα. Είναι απελπισμένη και μόνη, με τον Τζον να μη βιάζεται να πάει δίπλα της. Η πολιτική του καριέρα έρχεται πρώτη. Συνειδητοποιεί ότι αυτός ο άντρας δεν θα είναι ποτέ δίπλα της και θα συνεχίζει να κοιμάται και να ξυπνάει στην αγκαλιά κάποιας άλλης.

Είναι απαρηγόρητη. Μετά από τέσσερις μέρες, ο Τζον φτάνει τελικά στο οικογενειακό σπίτι στο Χάμερσμιθ. Η επόμενη σκηνή εκτυλίσσεται στο αγρόκτημα, στο Νιούπορτ, του Ρόουντ Αϊλαντ. Το ζευγάρι μαλώνει, οι πόρτες κλείνουν με δύναμη. Η Τζάκι πρέπει να σφίξει τα δόντια της, να υπομείνει ή να φύγει τρέχοντας. Ο Τζον, από την άλλη, έχει φύγει ήδη. Το μυαλό του είναι στην Τζόαν.

Πίσω στο Λος Αντζελες, την προσκαλεί σε δείπνο, στο οποίο παρίστατο και η αδερφή του, Πατρίσια Κένεντι, με τον σύζυγό της. Το παράνομο ζευγάρι φεύγει μαζί και, με το όνομα κύριος και κυρία Τόμσον, νοικιάζουν ένα δωμάτιο στο «Sunset Motel». «Το σεξ εκείνο το βράδυ ήταν άγριο», ομολογεί η Τζόαν, σημειώνοντας στο ημερολόγιό της ότι στη συνέχεια της εμπιστεύεται πως ο γάμος του είναι μια κατά συνθήκη ένωση που τον πιέζει.

Οταν ο άπιστος σύζυγος επιστρέφει στο Νιούπορτ, η Τζάκι ξεσπάει. «Ποια είναι αυτή η Τζόαν; Η αδερφή σου μου τα είπε όλα». Οι ψευδαισθήσεις της για τον Τζον έχουν εξαφανιστεί προ πολλού. Γνωρίζει για τις απιστίες του και ιδιαίτερα για την ακόρεστη λίμπιντό του. «Πονάει το κεφάλι μου όταν δεν κάνω σεξ για τρεις συνεχόμενες μέρες», καυχιόταν σε όλους. Η Τζάκι ξέρει ότι θα ικανοποιήσει τη γιγάντια όρεξή του έξω από το συζυγικό κρεβάτι: ασκούμενες, γραμματείς, ηθοποιοί, κολ-γκερλ... Ομως, μέχρι τώρα έκλεινε τα μάτια και αρνιόταν να δει. Χρόνια αργότερα, θα παραδεχτεί: «Δεν χρειαζόταν να μου πει ψέματα για την Τζόαν.

Ηδη έλεγα ψέματα στον εαυτό μου». Η συνάντηση του Τζον και της Τζόαν σηματοδοτεί την πραγματική ρήξη στη σχέση τους, καθώς αισθάνεται ότι αυτή η ερωμένη δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι η σεξουαλική εμμονή του Τζον. Θέλει διαζύγιο από τον άντρα της, πράγμα ανήκουστο για έναν μελλοντικό υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο, ειδικά για έναν από μια ιρλανδική καθολική οικογένεια.

Ο πατέρας του Τζον παίρνει την κατάσταση στα χέρια του βλέποντας τον κίνδυνο, οπότε γευματίζει με την Τζάκι και της προτείνει μια συμφωνία: αν παραμείνει παντρεμένη, θα έχει την ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει και θα λάβει 100.000 δολάρια με τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Η παγίδα έχει στηθεί. Εκείνη δέχεται. Από την άλλη πλευρά, ο Τζον και η Τζόαν τα πάνε τέλεια, ειδικά στο κρεβάτι.

Τα πρώτα σύννεφα εμφανίζονται όταν η Τζάκι, στις 27 Νοεμβρίου 1957, γεννά το πρώτο της παιδί, την Καρολάιν. Αυτό αναγκάζει τον Τζον να μείνει περισσότερο στο σπίτι. Η Τζάκι μπορεί να αναπνεύσει ξανά. Εχει πίσω τον άντρα της. Η Τζόαν, βαθιά ερωτευμένη, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα περισσότερο από τη σχέση τους. Στις 25 Ιουνίου 1958, του τηλεφωνεί για να του πει ότι είναι έγκυος, ότι αυτός είναι ο πατέρας και ότι θέλει να κρατήσει το παιδί.

Ο Τζον πιστεύει ότι εκείνη τα είχε σχεδιάσει όλα επειδή τον είδε να απομακρύνεται. Επειτα από μια τεταμένη συζήτηση, της στέλνει 400 δολάρια για την έκτρωση. Η επέμβαση γίνεται την επόμενη μέρα. Η Τζόαν είναι έξαλλη και απείρως λυπημένη. Το παραμύθι φτάνει στο τέλος του. Μια μέρα, όταν εκείνος την παίρνει τηλέφωνο, του λέει ότι θέλει να πάρει αποστάσεις. «Αγαπάς την κόρη σου, την Καρολάιν, το ξέρω», του λέει. «Αλλά κι εγώ είμαι η κόρη κάποιου. Να το θυμάσαι αυτό την επόμενη φορά που θα φερθείς σε μια γυναίκα όπως φέρθηκες σε εμένα». Ο Τζον, όμως, δεν νοιάζεται. Εχει ήδη προχωρήσει στην επόμενη.

Οταν η Τζόαν πληροφορήθηκε τη δολοφονία του στις 22 Νοεμβρίου 1963, οι αναμνήσεις επανήλθαν. Το ίδιο και τα συναισθήματά της: αγάπη και θυμός. Υπέφερε από αυτό σε όλη της τη ζωή και πέθανε από κίρρωση το 1982, σε ηλικία 49 ετών. Η Τζάκι δεν έμαθε ποτέ τίποτα για την έκτρωση. Ούτε μίλησε ποτέ για την Τζόαν…

Protothema.gr