Νταϊάνα: Μια φορά κι έναν καιρό…

Εν μέρει σαπουνόπερα και εν μέρει ριάλιτι σόου, η ζωή και ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα μετατράπηκαν στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, γιατί διέθεταν ένα στοιχείο που όλοι οι διάσημοι επιθυμούν διακαώς, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουν ν΄ αποκτήσουν: το μαγικό άγγιγμα της νεράιδας του παραμυθιού.

Η ντροπαλή και όμορφη νέα που ερωτεύεται τον πρίγκιπα, ο γάμος του αιώνα, τα διαμάντια και τα ρουμπίνια, τα ακριβότερα φορέματα του κόσμου, οι διακοπές στο Γκστάαντ και στο Μονακό και το ταξίδι με το κρουαζιερόπλοιο της βασίλισσας. Ο πικρός χωρισμός, οι δεκάδες εραστές, φτωχοί και πλούσιοι, η θλίψη των πριγκιπόπουλων, οι γκρινιάρηδες πεθεροί, ο μικροπρεπής σύζυγος, η «άλλη γυναίκα»…

Η ιστορία αυτή συγκεντρώνει σε τέτοιο βαθμό όλα εκείνα τα συστατικά ενός μπεστ σέλερ που αν ήταν φανταστική, προϊόν μυθοπλασίας, κανείς δεν θα την πίστευε. Και το αποκορύφωμα, το σκηνικό όπου έλαβε χώρα η τραγική κατάληξη, η τελευταία πράξη του έργου: Παρίσι, η πόλη του έρωτα και της μόδας, το μπαρόκ και αστραφτερό ξενοδοχείο «Ριτζ» η όχθη του ποταμού Σηκουάνα. Αν όμως επισκεφτεί κάποιος την ακριβή τοποθεσία των γεγονότων, η εικόνα αλλάζει και η πραγματικότητα έρχεται σε αντιπαράθεση με τον μύθο.

Ο θάνατος

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου του 1997, έχοντας δειπνήσει στην αυτοκρατορική σουίτα του «Ριτζ» με τον Ντόντι αλ Φαγέντ, τον κοκαϊνομανή γιο του Αιγύπτιου πολυεκατομμυριούχου, με τον οποίο πριν από έξι βδομάδες είχε συνάψει ερωτική σχέση, η πριγκίπισσα της Ουαλλίας μπήκε μαζί του και μαζί με έναν σωματοφύλακα σε μια Μερσέντες που οδηγούσε ένας υπάλληλος του Αλ Φαγέντ, ο οποίος ήταν μεθυσμένος. Η Μερσέντες έφυγε με ταχύτητα από το «Ριτζ» στην κομψή Πλας Βαντόμ- μια συνοικία αφιερωμένη στον Ναπολέοντα, τον Ντιόρ και τον Καρτιέ- με κατεύθυνση την Πλας ντε λα Κονκόρντ όπου αποκεφάλισαν το 1793 τον Λουδοβίκο ΧVΙ και τη σύζυγό του Μαρία Αντουανέτα. Το αυτοκίνητο έκανε τον μισό κύκλο της πλατείας, πέρασε δίπλα από την είσοδο των Ηλυσίων Πεδίων και μπήκε δεξιά στον επόμενο δρόμο, φτάνοντας στις όχθες του Σηκουάνα, με τον Πύργο του Αϊφελ κατάφωτο να φαίνεται πλέον απέναντι και στα αριστερά. Το αυτοκίνητο, που έτρεχε με τη διπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα, εισήλθε και εξήλθε από ένα τούνελ, μπήκε σ΄ ένα δεύτερο και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς πιο κοινότοπο μέρος για να πεθάνει μια πριγκίπισσα και με τόσο κοινότοπο τρόπο (ο σωματοφύλακας ήταν ο μόνος που φορούσε ζώνη ασφαλείας και, ως εκ τούτου, ο μοναδικός που επέζησε).

Όταν οι Άγγλοι έχασαν την Νταϊάνα, δεν έχασαν ένα ανθρώπινο ον, αλλά την ηρωίδα ενός μυθιστορήματος ή μιας ταινίας. Όπως τα δάκρυα που πέφτουν στο τέλος του Love Story. Δεν αφήνουν ίχνη. Αν και η ανάμνηση του υπερβάλλοντος συναισθηματισμού που επέδειξαν οι Άγγλοι εκείνες τις ημέρες δεν ξεχνιέται εύκολα.

>> Ο Πολίτης κυκλοφορεί την Κυριακή 31/08/2025 το βιβλίο «Νταϊάνα: Η κληρονομιά μιας πριγκίπισσας» με αφορμή τα 28 χρόνια από τον θάνατό της. Είναι η ιστορία μιας πριγκίπισσας που δεν ξεχάστηκε ποτέ.