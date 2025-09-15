Σε αυτή τη γοτθική έπαυλη στην Αγγλία ζει η Νικόλ Κίντμαν χωρίς τον Κιθ Ούρμπαν - Τι συνέβη (εικόνες)

Η Νικόλ Κίντμαν ξοδεύει μια μικρή περιουσία κάθε μήνα για να ζήσει σε ένα επιβλητικό σπίτι στο Λονδίνο, χωρίς όμως τον σύζυγό της, Κιθ Ούρμπαν.

Η 58χρονη ηθοποιός διαμένει στην Αγγλία για τα γυρίσματα του σίκουελ της ταινίας «Μαγικά Φίλτρα» και έχει εγκατασταθεί σε μια πολυτελή έπαυλη στο Hampstead, η οποία ανήκε κάποτε στον ποπ σταρ Boy George.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η πολυτελής κατοικία κοστίζει στην Αυστραλή σταρ 65.000 λίρες τον μήνα, ωστόσο, ο σύζυγός της, δεν έχει εμφανιστεί εκεί. Αν και τα γυρίσματα της ταινίας ολοκληρώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίντμαν φαίνεται πως «νιώθει άνετα» στο «σπίτι των ονείρων της», σύμφωνα με το Woman’s Day.

«Προσπαθούν να μιλάνε κάθε μέρα όταν είναι μακριά ο ένας από τον άλλο, αλλά είναι σοκαριστικό πόσο χρόνο έχουν περάσει χώρια από τότε που πέθανε η μητέρα της Νικόλ τον περασμένο Σεπτέμβριο», αποκάλυψε μια πηγή στο περιοδικό.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η απόφαση της ηθοποιού να ζει μόνη της σε αυτή την πολυτελή κατοικία έχει προκαλέσει σχόλια στην τοπική κοινωνία.

Κιθ Ούρμπαν και Νικόλ Κίντμαν

«Είναι σαν να τράβηξαν και οι δύο χωριστούς δρόμους. Τώρα εκείνη νιώθει άνετα σε ένα ονειρικό σπίτι στο Λονδίνο, στην άλλη άκρη του κόσμου», πρόσθεσε η πηγή.

Ο σύζυγός της, που είναι τραγουδιστής της κάντρι μουσικής, ταξιδεύει αυτή την περίοδο σε ΗΠΑ και Καναδά με την περιοδεία του High and Alive μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου και έτσι δεν θα μπορέσει να βρεθεί στο πλευρό της συζύγου του για αρκετό καιρό.

«Κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό μπορούν να αντέξουν αυτή την κατάσταση, καθώς πάντα ήταν σχολαστικοί στο να μην περνούν περισσότερες από δύο εβδομάδες χωριστά. Προφανώς, αυτό πλέον δεν ισχύει», συμπλήρωσε η πηγή.

Η γοτθική έπαυλη

Το ακίνητο της Νικόλ στην Αγγλία απέκτησε φήμη το 1986, όταν ο 27χρονος Μάικλ Ρουντέτσκι βρέθηκε νεκρός στο σαλόνι της γοτθικής έπαυλης του Boy George και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε κάνει χρήση ηρωίνης.

Ο θάνατός του επηρέασε βαθιά τον τραγουδιστή των Culture Club, ο οποίος εκείνη την περίοδο πάλευε και ο ίδιος με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Ωστόσο, το αμφιλεγόμενο παρελθόν της έπαυλης δεν φαίνεται να πτόησε τη Νικόλ.

Η γοτθική έπαυλη

«Αν αφήσεις στην άκρη όσα πρέπει να συνέβησαν σε αυτό το σπίτι όλα αυτά τα χρόνια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό, σε μια υπέροχη τοποθεσία και με άπλετο χώρο. Είναι φτιαγμένο για μια σταρ του Χόλιγουντ. Βρίσκεται κοντά στο Hampstead Heath, κάτι που ελκύει τους αστέρες που έχουν συνηθίσει να ζουν στην Αμερική», πρόσθεσε η πηγή.

Η γοτθική έπαυλη στην Αγγλία όπου διαμένει η Νικόλ Κίντμαν

Το ακίνητο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια, κινηματογραφική αίθουσα, ταράτσα και ένα δωμάτιο διαλογισμού.

Παρά τις άσχημες αναμνήσεις που του είχε αφήσει, ο Boy George συνέχισε να ζει στο σπίτι μέχρι το 2022, οπότε και το έβγαλε προς πώληση για περισσότερα από 30 εκατ. δολάρια.

Το εσωτερικό της έπαυλης

Η έπαυλη χτίστηκε το 1868 για τον μηχανικό και κατασκευαστή Edward Gotto, ο οποίος πρόσθεσε πτέρυγες και στις δύο πλευρές του ακινήτου.

Στις επόμενες δεκαετίες, το σπίτι χωρίστηκε σε αρκετά μικρότερα διαμερίσματα.

Το 2015, ο τραγουδιστής Sam Smith αγόρασε το γειτονικό σπίτι, το οποίο στη συνέχεια πούλησε στον Boy George. Εκείνος ξεκίνησε ένα φιλόδοξο τριετές έργο ανακαίνισης.

Η έπαυλη από ψηλά

Τα ακίνητα ενώθηκαν για να σχηματίσουν μία μεγάλη κατοικία, με το εμβαδόν να αυξάνεται χάρη σε μια τεράστια κουζίνα και μια αίθουσα πρωινού που οδηγεί στον κήπο.

Ο Boy George ήρθε σε σύγκρουση με το δημοτικό συμβούλιο του Camden σχετικά με τα σχέδιά του για μια γυάλινη προέκταση και την απομάκρυνση δέντρων, προκειμένου να υπάρχει περισσότερο φως στο ακίνητο.

Η διάσημη έπαυλη εμφανίστηκε μάλιστα σε ένα επεισόδιο της σειράς του Channel 4 Selling Super Houses, το 2023.

Πηγή: iefimerida.gr