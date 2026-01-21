Δέσποινα Βανδή: "Με τον Βασίλη ένιωσα - Τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτήν τη χαρά"

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχωρά η Δέσποινα Βανδή στη συνέντευξη που παραχωρεί στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή "Τετ α τετ".

Η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται να μιλά με τρυφερό τρόπο για τον σύντροφό της, τον Βασίλη Μπισμπίκη.

"Πήγα στον Βασίλη, δεν είδα, ένιωσα, ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτήν τη χαρά" δηλώνει η Δέσποινα Βανδή. Ολόκληρη η συνέντευξη της Δέσποινας Βανδή θα προβληθεί αυτό το Σάββατο στις 23:00 στον Alpha Κύπρου.

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Λευτέρη Κουμαντάκη και την εκπομπή "Πρωινό Σαββατοκύριακο" παραχώρησε ο Βασίλης Μπισμπίκης, με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη να αναφέρεται στον τρόπο προβολής της προσωπικής του ζωής, το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη αλλά και για το σπίτι που ετοιμάζει στην Κρήτη, μαζί με τη Δέσποινα Βανδή.

Όσον αφορά το σπίτι που ετοιμάζει στην Κρήτη, μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης υπογράμμισε πως "Εγώ προσπαθώ να φτιάξω ένα σπίτι τώρα στην Κρήτη, στα Χανιά. Σίγουρα η δυσκολία είναι ότι η δουλειά που κάνω είναι μόνο στην Αθήνα σχεδόν, πολύ δύσκολα μπορεί να κάνεις αυτή τη δουλειά, αλλά θα ήθελα να έχω ένα χώρο εδώ πέρα, μια φωλιά που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να την αράζουμε"

Στην περιπέτεια της υγείας του αναφέρθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και στο "Στούντιο 4".

"Δεν με άλλαξε το έμφραγμα που έπαθα. Έμφραγμα ήταν. Όταν ήταν να μπω μέσα ήθελα να ειδοποιήσω τον γιο μου... Δεν φοβήθηκα τον θάνατο, κατάλαβα ότι δεν φοβάμαι τον θάνατο τελικά. Όταν ήρθα κοντά δεν φοβήθηκα, δεν ξέρω γιατί. Ούτε μετά φοβήθηκα, ξέρω ότι δεν είναι καλό. Άλλαξα λίγο τον τρόπο της ζωής μου μετά το έμφραγμα" δήλωσε αρχικά.

"Μια αυτοκαταστροφή την έχω, από μικρός την είχα" πρόσθεσε επίσης.

Όπως μοιράστηκε στη συνέχεια, η Δέσποινα Βανδή ήταν εκείνη που "τον έσωσε": "Η Δέσποινα Βανδή με έσωσε, δεν θα πήγαινα στο νοσοκομείο, νόμιζα ότι είχα ψύξη. Εμένα η Δέσποινα με γλίτωσε με έναν τρόπο. Τι με έναν τρόπο, κανονικά! Κυριολεκτικά!".

yupiii.gr