Για ποιον λόγο η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι τόσο «προσκολλημένη» με το Κονκλάβιο

Μία ανεξήγητη «εμμονή» φαίνεται πως αποκτήσει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με το Κονκλάβιο και γενικότερα με τη διαδικασία μέσα από την οποία οι καρδινάλιοι για αναδείξουν τον 267ο Πάπα.

Το Κονκλάβιο που ξεκίνησε την Τετάρτη στο Βατικανό, είναι το επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ χρηστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα social media, με το Twitter να έχει κατακλυστεί με αστεία memes και αντιδράσεις για το σημαντικό αυτό γεγονός, από την ημέρα που πέθανε ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ανάμεσα στα tweets των χρηστών, ένα από τα δημοφιλή memes είναι η σύγκριση του Κονκλαβίου με το ριάλιτι του «Drag Race», όπου μια ομάδα ανθρώπων περνάει πολύ χρόνο μαζί σε μικρά δωμάτια, καθώς ανταγωνίζονται ποιος θα γίνει ο επόμενος «εκλεκτός».

The next Pope will receive a one year supply of Anastasia Beverly Hills Cosmetics AND a cash prize of 200.000 dollah