Από το ΕΣΥ στο ΓεΣΥ: Η Κύπρος πόλος έλξης για Ελλαδίτες γιατρούς

Περίπου 860 γιατροί από την Ελλάδα εργάζονται σήμερα στο ΓεΣΥ, σε σύνολο περίπου 3.400 γιατρών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Πρόκειται για ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν στους τέσσερις γιατρούς του συστήματος και αναδεικνύει μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο εμφανής: η Κύπρος εξελίχθηκε σε επαγγελματικό προορισμό για γιατρούς που προέρχονται από το ελληνικό σύστημα υ...

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