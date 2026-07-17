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| Υγεία

Υπουργός Υγείας: «Σιωπηλή επιδημία» οι ιογενείς ηπατίτιδες – Στόχος η εξάλειψή τους ως απειλή για τη δημόσια υγεία μέχρι το 2030

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΚΥΠΕ

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, του εμβολιασμού και της έγκαιρης διάγνωσης, ενώ τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το κοινωνικό στίγμα που συνοδεύει τη νόσο.

Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας, επεσήμανε την Παρασκευή την ανάγκη ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των ιογενών ηπατίτιδων.

Στον χαιρετισμό του στη σε συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας», ο Υπουργός Υγείας υπενθύμισε ότι, παρά την πρόοδο της ιατρικής, οι ιογενείς ηπατίτιδες παραμένουν «σιωπηλή επιδημία», καθώς συχνά εξελίσσονται χωρίς συμπτώματα μέχρι να προκληθούν σοβαρές βλάβες στο ήπαρ. Τόνισε τη σημασία του εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας Β —που αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών— και επισήμανε ότι «η ηπατίτιδα C είναι πλέον μια νόσος που μπορεί να θεραπευθεί», καθιστώντας την έγκαιρη διάγνωση κρίσιμη.

Σημαντική αναφορά έγινε και στην ηπατίτιδα D, η οποία εμφανίζεται μόνο σε φορείς της ηπατίτιδας Β και μπορεί να προληφθεί εμμέσως μέσω του εμβολιασμού κατά της Β. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για τον έλεγχο της χρόνιας ηπατίτιδας Β και τη μείωση των σοβαρών επιπλοκών.

Στην Κύπρο, είπε, "οι πολιτικές πρόληψης, ο εμβολιασμός, η επιδημιολογική επιτήρηση και η πρόσβαση στη θεραπεία έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των δεικτών δημόσιας υγείας", σημειώνοντας ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κρατών της ΕΕ με ευνοϊκούς δείκτες όσον αφορά στις σοβαρές επιπλοκές των ιογενών ηπατιτίδων.

Η πρόοδος αυτή, όμως, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού, ανέφερε.

Αντίθετα, είπε, "μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε με συνέπεια, ώστε να συμβάλουμε στην επίτευξη του στόχου του ΠΟΥ για την εξάλειψη των ιογενών ηπατιτίδων ως απειλής για τη δημόσια υγεία μέχρι το 2030".

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι "ως Υπουργείο Υγείας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις δράσεις πρόληψης και ελέγχου των ιογενών ηπατιτίδων, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για τη συνεχή βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία".

Εξίσου σημαντικό, πρόσθεσε, είναι να αντιμετωπίσουμε το κοινωνικό στίγμα που εξακολουθεί να συνοδεύει τη νόσο. "Κανείς δεν πρέπει να διστάζει να εξεταστεί ή να αναζητήσει ιατρική βοήθεια από φόβο ή προκατάληψη. Η σωστή ενημέρωση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να καταρρίψουμε τους μύθους και να ενθαρρύνουμε περισσότερους συμπολίτες μας να φροντίσουν έγκαιρα την υγεία τους", ανέφερε ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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