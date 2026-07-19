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ΟΚΥπΥ: Διερευνά καταγγελία για μη ανταπόκριση σε κλήση στο 112 και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Καταγγελία για μη ανταπόκριση στο 112 – Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

Έχει λάβει γνώση του περιστατικού και έχει ήδη δρομολογήσει τη διερεύνησή του, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλληλουχία των γεγονότων, το ιστορικό των τηλεφωνικών κλήσεων και οι ενέργειες που ακολούθησαν, αναφέρει, σε ανακοίνωση του σε σχέση με ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αναφορικά με ισχυρισμούς περί μη ανταπόκρισης σε κλήση προς το 112 και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, ο ΟΚΥπΥ.

Σημειώνει, παράλληλα, ότι διερευνάται και η αναφορά περί προηγούμενης επίσκεψης σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αφορά δημόσιο νοσηλευτήριο του ΟΚΥπΥ και, εφόσον επιβεβαιωθεί, να αξιολογηθούν οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ΟΚΥΠΥ αναφέρει, τέλος, ότι αντιμετωπίζει κάθε σχετική αναφορά με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης, με στόχο την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

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