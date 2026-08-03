Προσέξτε πού πάνε τα λεφτά  του ΓεΣΥ: Σκληρή προειδοποίηση ΠΟΥ προς ΟΑΥ για στρεβλή λειτουργία του συστήματος

Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στέλνει σαφές μήνυμα προς τη χώρα μας: οι πόροι του συστήματος πρέπει να κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, σε έκθεση που εκπόνησαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, με τίτλο «Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περιορισμός της υπερπαροχής εξειδικευμένης φροντίδας χαμηλής αξίας: Επιλογές πολιτικής για την Κύπρο», προκύπτει ότι τα οικονομικά κίνητρα του ΓεΣΥ ευνοούν την υπερβολική χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) καταρτίζει τους προϋπολογισμούς, βασιζόμενος σε σημαντικό βαθμό στην ιστορική δαπάνη, διαιωνίζει την προκλητή...