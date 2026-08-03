Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στέλνει σαφές μήνυμα προς τη χώρα μας: οι πόροι του συστήματος πρέπει να κατανέμονται με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, σε έκθεση που εκπόνησαν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, με τίτλο «Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περιορισμός της υπερπαροχής εξειδικευμένης φροντίδας χαμηλής αξίας: Επιλογές πολιτικής για την Κύπρο», προκύπτει ότι τα οικονομικά κίνητρα του ΓεΣΥ ευνοούν την υπερβολική χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) καταρτίζει τους προϋπολογισμούς, βασιζόμενος σε σημαντικό βαθμό στην ιστορική δαπάνη, διαιωνίζει την προκλητή...
Προσέξτε πού πάνε τα λεφτά του ΓεΣΥ: Σκληρή προειδοποίηση ΠΟΥ προς ΟΑΥ για στρεβλή λειτουργία του συστήματος
Έκθεση του ΠΟΥ καλεί τον ΟΑΥ να επανασχεδιάσει τον τρόπο χρηματοδότησης του ΓεΣΥ, ώστε οι πόροι να ακολουθούν τις πραγματικές ανάγκες υγείας και να μην διαιωνίζουν στρεβλώσεις.
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