Ινστιτούτο Κύπρου: Έως €3,8 δισ. οι απώλειες από ακραία ζέστη μέχρι το 2050

Σωρευτικές οικονομικές απώλειες που ενδέχεται να κυμανθούν μεταξύ 2,3 και 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2050, εάν δεν ληφθούν μέτρα προσαρμογής στους χώρους εργασίας απέναντι στην αυξανόμενη ακραία ζέστη, εκτιμά νέα μελέτη του Ινστιτούτου Κύπρου, η οποία καταγράφει παράλληλα σημαντική αύξηση των ημερών κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται να διακόπτουν την εργασία τους λόγω μη ασφαλών θερμικών συνθηκών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Κύπρου την Τετάρτη, η συχνότητα και η ένταση των φαινομένων ακραίας ζέστης αυξάνονται στην Κύπρο, όπως και διεθνώς, εντείνοντας τους κινδύνους για τους εργαζόμενους τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Όπως αναφέρεται, ερευνητές του Ινστιτούτου συνδύασαν κλιματικά και βιολογικά δεδομένα για να υπολογίσουν δείκτες θερμικής καταπόνησης για διαφορετικά επίπεδα έντασης εργασίας και έκθεσης στον ήλιο, εστιάζοντας κυρίως σε εργαζομένους στους τομείς των κατασκευών, της γεωργίας και του τουρισμού.

Με βάση ένα μετριοπαθές σενάριο κλιματικής αλλαγής, η μελέτη καταλήγει ότι, σε σύγκριση με την περίοδο 1980-2020, οι εργαζόμενοι μέτριας και υψηλής έντασης εργασίας θα αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερες περιόδους με μη ασφαλείς συνθήκες λόγω ακραίας ζέστης. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 2030 θα χρειάζεται να διακόπτουν την εργασία τους για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε εννέα επιπλέον ημέρες σε σχέση με το παρελθόν, ενώ μέχρι το 2050 η αντίστοιχη αύξηση θα φθάνει τις 27 ημέρες.

Συνδυάζοντας τα στοιχεία για τη θερμική καταπόνηση με οικονομικά δεδομένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η απώλεια προστιθέμενης αξίας λόγω της μειωμένης οικονομικής παραγωγής μπορεί να ανέλθει σε 101 εκατομμύρια ευρώ το 2030, που αντιστοιχεί στο 0,4% του ΑΕΠ, και σε 303 εκατομμύρια ευρώ το 2050, ή 0,7% του ΑΕΠ.

Οι σωρευτικές οικονομικές απώλειες για την περίοδο έως το 2050 εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν μεταξύ 2,3 και 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% του ΑΕΠ όλης της περιόδου από το 2026 μέχρι το 2050, εφόσον δεν εφαρμοστούν μέτρα προσαρμογής στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα, ο καθηγητής Θεόδωρος Ζαχαριάδης, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, δήλωσε ότι πρόκειται για την πρώτη μελέτη που «εκτιμά για πρώτη φορά με κυπριακά δεδομένα την οικονομική ζημιά λόγω απώλειας ωρών εργασίας εξαιτίας της έντονης ζέστης».

Όπως είπε, «το κόστος στην οικονομία θα είναι σημαντικό όσο αυξάνεται η ένταση και η διάρκεια των πολύ ζεστών ημερών τα επόμενα χρόνια», ενώ προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις στους πιο ευάλωτους και εκτεθειμένους εργαζόμενους στην Κύπρο «μπορεί επίσης να είναι σοβαρές» και «απαιτούν τη λήψη μέτρων προσαρμογής» για την προστασία της υγείας και της απόδοσής τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ