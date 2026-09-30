Υπό εξέταση δεύτερο νεκρό πτηνό για H5N1 στην Αθαλάσσα

Ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1 στην Κύπρο εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μετά τον εντοπισμό ακόμη ενός νεκρού πτηνού στη λίμνη του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας.

Το πτηνό μεταφέρθηκε για εξετάσεις, δήλωσε την Τετάρτη στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Δημήτρης Επαμεινώνδας. «Ενδέχεται να έχουμε και δεύτερο πτηνό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί κατά πόσον έχει προσβληθεί από τον ιό.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη, όταν πολίτης που επισκέφθηκε τη λίμνη της Αθαλάσσας εντόπισε μια χήνα η οποία «δεν φαινόταν σε καλή κατάσταση» και ενημέρωσε το Ταμείο Θήρας. Το πτηνό συλλέχθηκε και μεταφέρθηκε σε χώρο περίθαλψης άγριων πτηνών, όπου απεβίωσε την επόμενη ημέρα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και νεκροτομή και λήφθηκαν δείγματα.

«Η πρώτη ένδειξη ότι μιλούσαμε για γρίπη βγήκε την Παρασκευή», είπε ο κ. Επαμεινώνδας. Η ταυτοποίηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα και επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για υψηλής παθογένειας στέλεχος H5N1. Μετά την επιβεβαίωση, «ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα» και ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στην περιοχή τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ κατά την τελευταία εντοπίστηκε το δεύτερο νεκρό πτηνό.

Προληπτικοί έλεγχοι σε πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με το πτηνό

Από την περασμένη Παρασκευή ενημερώθηκε και το Υπουργείο Υγείας. Ως αποτέλεσμα, τέθηκαν υπό προληπτικό έλεγχο τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με το μολυσμένο πτηνό, μεταξύ των οποίων λειτουργοί του Ταμείου Θήρας και ο πολίτης που το εντόπισε.

«Δεν είναι επιβεβαιωμένο και στους ανθρώπους. Απλώς γίνεται έλεγχος», διευκρίνισε ο κ. Επαμεινώνδας, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής «δεν έχει ανιχνευθεί κανένας» θετικός στον ιό ανάμεσα στους ελεγχόμενους. Βάσει σχετικού πρωτοκόλλου των Ιατρικών Υπηρεσιών, τα συγκεκριμένα πρόσωπα υποβάλλονται σε εξετάσεις PCR σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ερωτηθείς αν ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τα πτηνά στον άνθρωπο, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ο κύριος ξενιστής του συγκεκριμένου ιού ο άνθρωπος» και ότι «ο κύριος ξενιστής είναι τα πτηνά». «Ο άνθρωπος μπορεί να αποτελέσει ξενιστή», είπε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προβληματίζονται για το ενδεχόμενο να μεταλλαχθεί ο ιός εντός του ανθρώπου.

Σύσταση να αποφεύγεται η Αθαλάσσα μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας

Κατά την επιτόπια επίσκεψη δεν εντοπίστηκαν άλλα πτηνά με συμπτωματολογία, πέραν του νεκρού πτηνού που συλλέχθηκε για εξέταση. Ο κ. Επαμεινώνδας συνέστησε στο κοινό να αποφεύγει την επίσκεψη στο πάρκο για περίπου μία εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, έχει ήδη παρέλθει μία εβδομάδα από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος, ενώ οι δύο εβδομάδες θεωρούνται επαρκές χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση του κύκλου μετάδοσης του ιού. «Οι δύο εβδομάδες που συστήνουν οι Ιατρικές Υπηρεσίες είναι, για το επόμενο διάστημα, να μην επισκέπτεται ο κόσμος το πάρκο μέχρι τη Δευτέρα-Τρίτη και να μην έρχεται σε επαφή με τα πτηνά, για να μην υπάρξει πιθανότητα μετάδοσης», είπε.

Πιθανή μεταφορά μέσω μεταναστευτικών πτηνών

Ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει εντοπιστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. «Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε το συγκεκριμένο στέλεχος. Γενικά, φέτος στην Ευρώπη έγινε χαμός με το συγκεκριμένο. Ταυτοποιήθηκε σε 15 ευρωπαϊκές χώρες», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «λογικό ότι βρέθηκε στην Κύπρο, γιατί έρχεται μέσω των μεταναστευτικών πουλιών». Σημείωσε ακόμη ότι «πιθανόν να το είχαμε και πέρσι, απλά να μην το είδε κάποιος για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές» και πως «πιθανόν να υπάρχει και κάθε χρόνο». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι από τη στιγμή που ο ιός ταυτοποιήθηκε, «οφείλουμε να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει το πρόβλημα».

Προτεραιότητα η προστασία των πτηνοτροφικών μονάδων

Βασική προτεραιότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών είναι η αποτροπή εισόδου του ιού στις επαγγελματικές εκτροφές πτηνών. Η επιβεβαίωση κρούσματος σε επαγγελματική εκτροφή συνεπάγεται την ενεργοποίηση πρωτοκόλλων θανάτωσης.

Για τον λόγο αυτό, οι πτηνοτρόφοι έχουν ενημερωθεί να εφαρμόζουν «όλα τα πιο αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας», μεταξύ άλλων αλλαγή ρουχισμού και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή εισόδου του ιού στις μονάδες.

Οι περισσότερες μονάδες είναι κλειστές, με εξαίρεση κυρίως τις μονάδες αυγοπαραγωγής ελεύθερης βοσκής, γεγονός που δυσκολεύει την απευθείας είσοδο άγριου πτηνού. «Ο εύκολος τρόπος είναι η μηχανική μεταφορά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή τους εργάτες του πτηνοτροφείου», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «τούτο είναι το κύριο μας μέλημα αυτή τη στιγμή».

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» για την κατανάλωση προϊόντων

Ο λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επανέλαβε ότι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί να μην επισκέπτονται για συγκεκριμένο διάστημα το πάρκο και να αποφεύγουν την επαφή με τα πτηνά.

«Αυτή τη στιγμή, όμως, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γενικότερα, δεν υπάρχει κίνδυνος από την κατανάλωση των προϊόντων των ζώων», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί δείγματα από δύο νεκρά πτηνά στην Αθαλάσσα: το πρώτο, από το οποίο επιβεβαιώθηκε το H5N1, και το δεύτερο που εντοπίστηκε χθες. «Δεν λήφθηκαν άλλα δείγματα ακόμα», είπε ο κ. Επαμεινώνδας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εφαρμογή ετήσιο πρόγραμμα επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται δείγματα και από εκτρεφόμενα πτηνά. Παρά την επιβεβαίωση του κρούσματος σε άγριο πτηνό, βασική επιδίωξη των αρμόδιων υπηρεσιών παραμένει η αποτροπή μετάδοσης του ιού στις επαγγελματικές πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ