«Πόλεμος» ΟΕΒ - ΠΑΣΥΝΟ για τους νοσηλευτές

Με σημερινή ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της ΠΑΣΥΝΟ, κατηγορώντας εκπρόσωπό της ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από την ουσία του προβλήματος. Αφορμή στάθηκαν δηλώσεις του εκπροσώπου της συντεχνίας στο κρατικό ραδιόφωνο, με την εργοδοτική οργάνωση να κάνει λόγο για προσβλητικές τοποθετήσεις και αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και των διοικήσεών τους.

Η ΟΕΒ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές υποβαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τον τομέα της υγείας. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι εάν οι τοποθετήσεις του συγκεκριμένου εκπροσώπου εκφράζουν επισήμως τη συντεχνία, τότε περιορίζονται ουσιαστικά οι δυνατότητες συνεννόησης για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

Καταγγελίες για απειλές απολύσεων

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΥΝΟ αμφισβητεί τις αναφορές των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων για κλειστές κλίνες, καλώντας το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ευσταθούν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί.

Παράλληλα, η συντεχνία καταγγέλλει ότι δέχεται παράπονα από μέλη της που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, νοσηλευτές καλούνται να εκτελούν καθήκοντα καθαριστών, βοηθών και κλητήρων, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για απειλές απόλυσης, με αναφορές στην προοπτική εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Η ΠΑΣΥΝΟ εκφράζει παράλληλα επιφυλάξεις για την προτεινόμενη ρύθμιση που αφορά την κάλυψη μέχρι και του 10% του νοσηλευτικού προσωπικού κάθε νοσηλευτηρίου από τρίτες χώρες. Θέτει ζητήματα προστασίας των εργαζομένων και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ ζητά από τον Υπουργό Υγείας να δημοσιοποιήσει τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την καταγραφή των αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματά της επιβεβαιώνουν τις θέσεις της.

Πάνω από 50 κλίνες εκτός λειτουργίας

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Μάριος Καραϊσκάκης, υποστηρίζει ότι η έλλειψη προσωπικού έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, περισσότερες από 50 νοσοκομειακές κλίνες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν περιπτώσεις αναβολής σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για τη μετεγχειρητική νοσηλεία ασθενών. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις του ιδιωτικού τομέα έκαναν λόγο για έλλειψη περίπου 400 νοσηλευτών, ενώ η σχετική μελέτη του Υπουργείου Υγείας ανέβασε, σύμφωνα με τον ίδιο, τον αριθμό στους 600.

Στη Βουλή η αντιπαράθεση

Το ζήτημα μεταφέρεται αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, η οποία θα εξετάσει τον τροποποιητικό νόμο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής του 2026, καθώς και τους τροποποιητικούς κανονισμούς που αφορούν την εγγραφή στα μητρώα και τη χορήγηση και ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Η ΟΕΒ, απευθυνόμενη στους βουλευτές, αναγνωρίζει ότι οι κυβερνητικές προτάσεις δεν επιλύουν οριστικά το πρόβλημα, υποστηρίζει όμως ότι μπορούν να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό τις ελλείψεις.

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι η ευθύνη της Βουλής δεν είναι απέναντι στα νοσηλευτήρια ή στους νοσηλευτές, αλλά απέναντι στους ασθενείς και στους πολίτες που έχουν ανάγκη υπηρεσιών υγείας. Καλεί, τέλος, όλους τους εμπλεκομένους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων.