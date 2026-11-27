Η επισήμανση του προέδρου της ΑΑΕΚ δεν αφορά μόνο το πόσοι πίνουν αλλά κυρίως όσους έχουν φτάσει στην εξάρτηση και δυσκολεύονται να αναζητήσουν στήριξη. Αυτός είναι και ο λόγος που περιέγραψε το αλκοόλ ως «παγόβουνο»: η κατανάλωσή του είναι ορατή στην κοινωνική ζωή, όμως η έκταση της εξάρτησης και η απόσταση από την αναζήτηση βοήθειας δεν είναι εξίσου ορατές.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική μέσα από τη σύγκριση με τα ναρκωτικά. Όπως ανέφερε ο δρ Μηνάς, στην Κύπρο υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 άτομα αντιμετωπίζουν εξάρτηση από ναρκωτικά και από αυτά τα 1.000 ζητούν βοήθεια. Στην περίπτωση του αλκοόλ, παρά τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό εξαρτημένων, το ποσοστό όσων αναζητούν υποστήριξη είναι αισθητά μικρότερο. Μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο μέγεθος του προβλήματος και στην αναζήτηση βοήθειας, που αναδεικνύει πόσο δύσκολο παραμένει για πολλούς ανθρώπους να κάνουν το πρώτο βήμα.

Το αλκοόλ στους μαθητές

Το πρόβλημα, πάντως, δεν αρχίζει στην ενήλικη ζωή. Οι αριθμοί για τους μαθητές δείχνουν πόσο νωρίς το αλκοόλ γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024, την οποία είχε παρουσιάσει ο «Π» τον περασμένο Μάιο, το 68,4% των μαθητών 15–16 ετών στην Κύπρο δήλωσε ότι είχε δοκιμάσει αλκοόλ. Το ποσοστό είναι μειωμένο σε σχέση με το 83% του 2019. Η μείωση, όμως, δεν εξαλείφει τις επικίνδυνες συμπεριφορές: το 36,8% ανέφερε υπερκατανάλωση, έναντι 31% στην προηγούμενη έρευνα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η διαφορά μεταξύ των φύλων. Το 12% των κοριτσιών ανέφερε μέθη κατά τον τελευταίο μήνα, έναντι 4,4% των αγοριών, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο. Και ενώ το αλκοόλ δεν θα έπρεπε να πωλείται σε ανηλίκους, το 88% των μαθητών θεωρεί εύκολη την πρόσβαση. Σε παλαιότερη έρευνα που είχε αναδείξει ο «Π», σε συνεργασία της ΑΑΕΚ με το ΤΕΠΑΚ, μόλις το 1% των σημείων πώλησης που ελέγχθηκαν με επίσκεψη ζήτησε ταυτότητα για επιβεβαίωση της ηλικίας. Είναι ένα στοιχείο που δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να παρακάμπτεται στην πράξη η απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους. Τα ποσοστά δεν αφήνουν πολλά περιθώρια να μιλάμε μόνο για ενημέρωση, χωρίς να εξετάζουμε και την εφαρμογή των ελέγχων.

Η μάστιγα του ηλεκτρονικού

Ο δρ Μηνάς έκρουσε τον κώδωνα και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο χαρακτήρισε «μάστιγα», ζητώντας μεγάλη εκστρατεία ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Η ESPAD κατέγραψε ότι το 2024 περισσότεροι από τους μισούς εφήβους στην Κύπρο είχαν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ η καθημερινή χρήση έφτασε στο 15,1%, από 9,8% το 2019. Η διάδοσή του ανάμεσα σε παιδιά καθιστά αναγκαίες παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνήθειες των νέων και όχι μόνο στα παλαιότερα πρότυπα καπνίσματος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Αρχής ανέφερε ότι συζητείται με τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας η προοπτική σχολείων, πάρκων και γηπέδων ελεύθερων καπνού. Πρόκειται προς το παρόν για συζήτηση και όχι για μέτρο που έχει αποφασιστεί. Αναφέρθηκε επίσης στον στοιχηματισμό, διευκρινίζοντας ότι υπάρχουν μονάδες απεξάρτησης και ότι η ΑΑΕΚ συμμετέχει στο σκέλος της πρόληψης. «Δεν υπάρχει ασφαλές και υπεύθυνο στοίχημα», ήταν η χαρακτηριστική του επισήμανση.

Οι προειδοποιήσεις διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας του προϋπολογισμού της ΑΑΕΚ για το 2027, ύψους €4,5 εκατ. Πίσω από το ποσό βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση της πρόληψης αλλά και της προσέγγισης ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ήδη εξάρτηση και δεν ζητούν βοήθεια.