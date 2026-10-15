Κλείνουν κλίνες και οι συντεχνίες τον χαβά τους - Η συζήτηση επιστρέφει στη Βουλή

Η συζήτηση γίνεται πλέον υπό το βάρος συγκεκριμένων δεδομένων. Η μελέτη του ομότιμου καθηγητή Οικονομικών της Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννη Υφαντόπουλου, υπολογίζει για το 2025 διαθέσιμο προσωπικό 6.272 νοσηλευτών έναντι αναγκών 6.858. Πρόκειται για έλλειμμα 586 ατόμων, το οποίο εκτιμάται ότι θα παραμένει στα 411 άτομα το 2030. Οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνουν όλες τις πρόσθετες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν από υπηρεσίες όπως η κοινοτική νοσηλευτική και η ανακουφιστική φροντίδα.

Δύο ρυθμίσεις, δύο μέτωπα

Η πρώτη παρέμβαση αφορά την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Το προωθούμενο πλαίσιο προβλέπει εγγραφή στο μητρώο υπό προϋποθέσεις, κατάργηση της απαίτησης μεταπτυχιακού τίτλου, αυξημένες απαιτήσεις γνώσης Ελληνικών και ανώτατο όριο 10% του προσωπικού ανά νοσηλευτήριο.

Δεν πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια. Τον περασμένο Μάρτιο η συζήτηση για τους νοσηλευτές από τρίτες χώρες αναβλήθηκε μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών, παρά τις ήδη γνωστές ελλείψεις. Ακολούθησε δεύτερο μέτωπο, αυτή τη φορά για προτεινόμενες αλλαγές στις ελάχιστες αναλογίες νοσηλευτών και ασθενών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Η πρόταση του υπουργείου προβλέπει δυνατότητα διαφοροποίησης, με βάση τη βαρύτητα των περιστατικών και την κρίση του υπεύθυνου ιατρού. Οι οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΝΟ αντιτείνουν ότι η χαλάρωση των αναλογιών μπορεί να πλήξει την ασφάλεια των ασθενών και να εντείνει την επαγγελματική εξουθένωση. Πρόκειται για σοβαρές ενστάσεις, οι οποίες απαιτούν τεκμηριωμένη αξιολόγηση. Αντίστοιχα, όμως, απαιτείται σαφής απάντηση για το πώς θα λειτουργήσουν οι μονάδες που δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να στελεχωθούν.

Στα χαρακώματα ΟΕΒ και ΠΑΣΥΝΟ

Λάδι στη φωτιά έριξαν οι χθεσινές τοποθετήσεις εκπροσώπου της ΠΑΣΥΝΟ στο κρατικό ραδιόφωνο, ο οποίος αμφισβήτησε τις αναφορές για κλειστές κλίνες, καλώντας το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε ελέγχους στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Παράλληλα, ζήτησε τη δημοσιοποίηση της μελέτης για τις ελλείψεις νοσηλευτών, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματά της επιβεβαιώνουν τις θέσεις της συντεχνίας. Προχώρησε, μάλιστα, σε καταγγελίες για παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων και απειλές απολύσεων, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι εργοδότες χρησιμοποιούν ως μέσο πίεσης την προοπτική εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Έθεσε επίσης ζήτημα για τον ρόλο επενδυτικών ταμείων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αμφισβητώντας κατά πόσον προτεραιότητά τους είναι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.

Η ΟΕΒ, με χθεσινή ανακοίνωσή της, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της ΠΑΣΥΝΟ, κατηγορώντας την για προσβλητικές τοποθετήσεις και αβάσιμες επιθέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Προειδοποίησε ότι, εάν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις εκφράζουν επισήμως τη συντεχνία, περιορίζονται σημαντικά τα περιθώρια συνεννόησης για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αναφέρουν ότι τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία έχουν περιορίσει τη λειτουργία κλινών, ενώ κάνουν λόγο για προβλήματα στις ΜΕΘ και αναβολές σοβαρών χειρουργικών επεμβάσεων.

Η μπάλα βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο γήπεδο της Βουλής, με τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας να θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα δοθεί στα νοσηλευτήρια ένα ακόμη εργαλείο για την αντιμετώπιση της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού ή αν, εξαιτίας των αντιδράσεων, το ζήτημα θα μπει ξανά στον πάγο, με όποιες συνέπειες στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας παρέχονται στους ασθενείς.