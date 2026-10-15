Mounjaro: Διαθέσιμο από σήμερα μέσω ΓεΣΥ το φάρμακο για παχυσαρκία και διαβήτη – Οι δικαιούχοι και πώς θα γίνεται η συνταγογράφηση (ηχητικό)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), το Mounjaro εντάσσεται πλέον στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Προϊόντων του ΓεΣΥ και θα αποζημιώνεται για τις δύο εγκεκριμένες ενδείξεις, στη βάση συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διαδικασία πρόσβασης στο φάρμακο, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται πλέον να εξασφαλίζουν την έγκρισή του μέσω της προηγούμενης διαδικασίας υποβολής νέων ονομαστικών αιτημάτων στις αρμόδιες επιτροπές.

Αντίθετα, ο θεράπων ιατρός θα υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα προέγκρισης μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ, το οποίο θα αξιολογείται από τον ΟΑΥ με βάση τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν τόσο τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όσο και τους ενήλικες με παχυσαρκία, με διαφορετικά κριτήρια για κάθε περίπτωση.

Ποιοι δικαιούνται το Mounjaro για την παχυσαρκία

Για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η κάλυψη της θεραπείας από το ΓεΣΥ προβλέπεται για δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ενηλίκων ασθενών.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) ίσο ή μεγαλύτερο από 40.

Η δεύτερη αφορά ασθενείς με ΔΜΣ από 35 έως κάτω από 40, οι οποίοι παρουσιάζουν επιπρόσθετα εγκατεστημένη αθηροσκληρυντική καρδιαγγειακή νόσο ή/και μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια.

Για να εγκριθεί η κάλυψη του φαρμάκου, θα πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά και να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σχετικό θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Μέχρι δύο χρόνια η κάλυψη – Τα ποσοστά απώλειας βάρους

Η ένταξη του Mounjaro στο ΓεΣΥ δεν συνεπάγεται απεριόριστη διάρκεια αποζημίωσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Όπως εξήγησε η αρμόδια λειτουργός του ΟΑΥ, Σοφία Πετρίδου, η συνέχιση της θεραπείας θα εξαρτάται από την ανταπόκριση του ασθενούς και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απώλειας βάρους.

Ειδικότερα, κατά τους πρώτους έξι μήνες απαιτείται απώλεια τουλάχιστον 5% του αρχικού σωματικού βάρους, ενώ με τη συμπλήρωση ενός έτους το ποσοστό απώλειας θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον στο 10%.

Η θεραπεία θα υπόκειται σε επαναξιολόγηση, προκειμένου να αποφασίζεται κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή της.

Η μέγιστη διάρκεια αποζημίωσης του Mounjaro για την παχυσαρκία καθορίζεται στα δύο χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του πρωτοκόλλου.

Τι ισχύει για τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2

Για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ο ΟΑΥ διευκρινίζει ότι η πρώτη επιλογή μεταξύ των δύο φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι το Ozempic (semaglutide), ανεξαρτήτως σωματικού βάρους.

Από σήμερα τίθεται παράλληλα σε εφαρμογή το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για το Ozempic, το οποίο αφορά τη χορήγησή του σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

Και για τα δύο φαρμακευτικά προϊόντα, η συνταγογράφηση και η κάλυψη από το ΓεΣΥ θα προϋποθέτουν την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος προέγκρισης από τον θεράποντα ιατρό.

Το αίτημα θα αξιολογείται από τον ΟΑΥ σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο ο ασθενής πληροί τις προϋποθέσεις αποζημίωσης.

Ποιοι γιατροί θα μπορούν να συνταγογραφούν τα φάρμακα

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, δικαίωμα συνταγογράφησης των δύο σκευασμάτων θα έχουν ιατροί που ανήκουν στις ειδικότητες της Ενδοκρινολογίας, της Παθολογίας και της Γηριατρικής.

Επιπλέον, δυνατότητα συνταγογράφησης θα έχουν προσωπικοί ιατροί ενηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες Γενικής Ιατρικής, Γηριατρικής, Παθολογίας και Ιατρού.

Σε κάθε περίπτωση, για να καλυφθεί η θεραπεία από το ΓεΣΥ, θα πρέπει να προηγείται η απαιτούμενη ηλεκτρονική προέγκριση.

Τι γίνεται με τις εγκρίσεις και τα αιτήματα που εκκρεμούν

Ειδική πρόνοια υπάρχει για τους ασθενείς που έχουν ήδη εξασφαλίσει έγκριση για θεραπεία με Mounjaro, καθώς και για όσους αναμένουν την εξέταση αιτήματος που υπέβαλαν με το προηγούμενο καθεστώς.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έχουν λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ), το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων (ΑΣΦ) ή την Επιτροπή Εξέτασης Ονομαστικών Αιτημάτων για Φάρμακα (ΕΕΟΑΦ) δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέο αίτημα σε αυτό το στάδιο.

Οι υφιστάμενες εγκρίσεις παραμένουν ενεργές μέχρι τη λήξη τους, ενώ στη συνέχεια τυχόν παράταση της θεραπείας θα εξετάζεται στη βάση του νέου πρωτοκόλλου, στο οποίο μεταφέρονται οι συγκεκριμένοι ασθενείς.

Αντίστοιχα, οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει ονομαστικά αιτήματα στην ΕΕΟΑΦ και βρίσκονται σε αναμονή δεν χρειάζεται να επαναλάβουν τη διαδικασία. Τα αιτήματά τους θα προωθηθούν για αξιολόγηση σύμφωνα με το νέο καθεστώς.

Από νοσοκομειακά φαρμακεία το Mounjaro – Από ιδιωτικά το Ozempic

Παρά τις αλλαγές στη διαδικασία έγκρισης, δεν διαφοροποιείται προς το παρόν ο τρόπος διάθεσης των δύο φαρμακευτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, το Mounjaro θα συνεχίσει να διατίθεται από νοσοκομειακά φαρμακεία, μέχρι νεότερης ενημέρωσης από τον ΟΑΥ, ενώ το Ozempic θα εξακολουθήσει να χορηγείται από ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς τις ανάγκες των δικαιούχων του ΓεΣΥ, με στόχο τη διεύρυνση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών και την πρόσβαση σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα, στη βάση επιστημονικών δεδομένων και καθορισμένων κριτηρίων.

Ακούστε την παρέμβαση της Σοφίας Πετρίδου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ 15-10-2026