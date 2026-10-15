Λείπουν νοσηλευτές, περισσεύουν οι αντιδράσεις – Ξενοφοβικές κορώνες και νέο «πάγωμα» στη Βουλή

Η πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Σάβια Ορφανίδου, ανακοίνωσε ότι η επί της αρχής συζήτηση θα συνεχιστεί στις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να ακουστούν οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, της ΟΕΒ και του ΠΑΣΙΝ. Παράλληλα, κάλεσε το Υπουργείο Υγείας να επιχειρήσει εκ νέου συνεννόηση με τις συντεχνίες. Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της Βουλής τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο, όταν η συζήτησή του είχε αναβληθεί μετά τις αντιδράσεις των συντεχνιών.

Ξένοι νοσηλευτές και «κυπριακή κουλτούρα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές ορισμένων εκπροσώπων στις πολιτισμικές διαφορές που ενδέχεται, κατά τους ίδιους, να προκύψουν από την εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Ο Μιχάλης Καζαμίας, εκ μέρους της ΣΕΚ, υποστήριξε ότι η έλευση εργαζομένων από τρίτες χώρες μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα εξαιτίας των διαφορετικών εργασιακών συνθηκών και της κουλτούρας τους. Απέδωσε, παράλληλα, σημαντικό μέρος της σημερινής υποστελέχωσης στους χαμηλούς μισθούς και στις συνθήκες εργοδότησης στον ιδιωτικό τομέα.

Χαρακτηριστική ήταν και η παρέμβαση εκπροσώπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, η οποία αναφέρθηκε στη δυσκολία αφομοίωσης επαγγελματιών από ξένες χώρες στην κυπριακή κουλτούρα, αλλά και στη δυσκολία αποδοχής τους ως επαγγελματιών υγείας. Τοποθετήσεις που εγείρουν ερωτήματα, καθώς η καταλληλότητα ενός νοσηλευτή οφείλει να κρίνεται με βάση τα προσόντα, τη γλωσσική επάρκεια και την ικανότητά του να παρέχει ασφαλή φροντίδα, όχι την εθνική του προέλευση.

Αμφισβητούν ακόμη και τις ανάγκες

Πέραν των αντιδράσεων στη νομοθεσία, συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι έθεσαν υπό αμφισβήτηση και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αποτύπωση των ελλείψεων. Ο Μιχάλης Καζαμίας υποστήριξε ότι στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται ακόμη και κλίνες νοσηλευτηρίων που δεν έχουν ανεγερθεί, ενώ διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τη μελέτη του ομότιμου καθηγητή Οικονομικών της Υγείας, Γιάννη Υφαντόπουλου. Εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ανέφερε ότι η μελέτη δεν έχει δοθεί επισήμως στη συντεχνία.

Η επικαιροποιημένη μελέτη του Υπουργείου Υγείας, πάντως, καταγράφει έλλειμμα 586 νοσηλευτών για το 2025, με τις ανάγκες να αναμένεται να παραμείνουν αυξημένες και τα επόμενα χρόνια. Οι ισχυρισμοί για τον υπολογισμό κλινών που δεν λειτουργούν δεν τεκμηριώθηκαν κατά τη συνεδρία.

Οι συντεχνίες επικαλέστηκαν επίσης μεγάλο αριθμό νοσηλευτών που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα, πλησίον των 1.000, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την επιστροφή τους, αντί να διευκολυνθεί η εργοδότηση επαγγελματιών από τρίτες χώρες.

Επιμένουν στο «όχι»

Έντονη αντίθεση στις κυβερνητικές προτάσεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΝΟ, Σάββας Ιακώβου, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος. Έθεσε ζητήματα εργασιακών συνθηκών, χαμηλών μισθών και ασφάλειας των ασθενών, επιμένοντας ότι η απαιτούμενη γνώση ελληνικών πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο Γ1.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασαν και άλλοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, ζητώντας προτεραιότητα στη βελτίωση των όρων εργοδότησης και στην προσέλκυση Κυπρίων στο επάγγελμα.

Μια «λύση γέφυρα» που περιμένει

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας, η Καρολίνα Στυλιανού ξεκαθάρισε ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις αποτελούν μια «λύση γέφυρα», μέχρι να αποδώσουν τα υπόλοιπα μέτρα προσέλκυσης νέων στη νοσηλευτική.

Όπως εξήγησε, οι νοσηλευτές από τρίτες χώρες θα πρέπει να διαθέτουν διετή επαγγελματική εμπειρία, δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προσωπικού κάθε νοσηλευτηρίου, ούτε να αναλαμβάνουν καθήκοντα υπεύθυνου βάρδιας. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος θα έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ αυξάνονται οι απαιτήσεις γνώσης ελληνικών σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα για τους Ευρωπαίους νοσηλευτές.

Η κ. Στυλιανού εκτίμησε ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει την εργοδότηση περίπου 150 νοσηλευτών από τρίτες χώρες, προσφέροντας περιορισμένη αλλά άμεση ενίσχυση στα νοσηλευτήρια. Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για αύξηση των νέων εγγραφών φοιτητών νοσηλευτικής στα κυπριακά πανεπιστήμια, από 98 το ακαδημαϊκό έτος 2023–2024 σε 238 φέτος, καθώς και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων.

Ωστόσο, μέχρι να αποδώσουν τα μέτρα αυτά, η νομοθετική παρέμβαση εξακολουθεί να αναμένει. Στις 29 Οκτωβρίου η Επιτροπή θα ακούσει την πλευρά των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, με την ουσιαστική συνέχεια της διαδικασίας να μεταφέρεται πλέον στον Νοέμβριο, την ώρα που το πρόβλημα στελέχωσης παραμένει άλυτο.