ΠΙΣ: «Η δημόσια στοχοποίηση δεν απονέμει δικαιοσύνη» – Ζητεί πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών κατά ιατρού

Ο ΠΙΣ αναγνωρίζει ότι κάθε ασθενής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να καταγγέλλει περιστατικά που θεωρεί ότι έβλαψαν την υγεία του ή έθιξαν τα δικαιώματά του, να ακούγεται με σεβασμό και να ζητεί ουσιαστική, αντικειμενική και έγκαιρη διερεύνηση από τα αρμόδια όργανα. Όπως αναφέρει, το δικαίωμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν πρέπει να αποθαρρύνεται ή να αμφισβητείται. Εξίσου αδιαπραγμάτευτη είναι, ωστόσο, η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάθε καταγγελλομένου.

Η υποβολή καταγγελίας, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα του περιεχομένου της ή τον αριθμό των καταγγελιών, δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση ενοχής ή δημόσια καταδίκη, υπογραμμίζει ο Σύλλογος. Η ενδεχόμενη στοιχειοθέτηση ιατρικής αμέλειας ή πειθαρχικής παράβασης απαιτεί ενδελεχή εξέταση των πραγματικών περιστατικών, του ιατρικού φακέλου, των επιστημονικών δεδομένων και των λοιπών τεκμηρίων, με πλήρη διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασης και υπεράσπισης του καταγγελλομένου.

Ο ΠΙΣ προσθέτει ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι τυπική νομική επίκληση, αλλά θεμελιώδης εγγύηση του κράτους δικαίου, κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει, δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα δικαστήρια, τις αρμόδιες ερευνητικές αρχές ή τα θεσμοθετημένα πειθαρχικά όργανα.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η ανάγκη για θεσμική στάση αναδείχθηκε και στο πρόσφατο σοβαρό παιδιατρικό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Όπως είχε επισημάνει σε επιστολή του ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2026 προς τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΥπΥ, ιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής βρέθηκαν αντιμέτωποι με δημόσια διαπόμπευση, εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς, λεκτικές απειλές, εκφοβισμό και προσωπική στοχοποίηση, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο δημόσιος διασυρμός και η εκ των προτέρων καταδίκη συναδέλφων, χωρίς ολοκληρωμένη διερεύνηση, δεν πλήττουν μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αναφέρει ο ΠΙΣ. Υπονομεύουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την ιατρική κοινότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενούς. «Η δημόσια στοχοποίηση δεν απονέμει δικαιοσύνη», επισημαίνει.

Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι ο σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας δεν σημαίνει αδράνεια απέναντι σε σοβαρές καταγγελίες. Η προστασία των ασθενών, αναφέρει, επιβάλλει τη χρήση των διαδικασιών διερεύνησης που προβλέπει η νομοθεσία και, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τη λήψη αναγκαίων και αναλογικών μέτρων για την ασφάλειά τους, χωρίς να προδικάζεται η υπόθεση.

Ο ΠΙΣ δηλώνει ότι δεν προδικάζει την αθωότητα ή την ενοχή κανενός και ζητεί την πλήρη διερεύνηση κάθε καταγγελίας, τον σεβασμό όλων των εμπλεκομένων και την απονομή δικαιοσύνης αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών. «Σε ένα κράτος δικαίου, κανένας δεν βρίσκεται υπεράνω του ελέγχου. Αλλά και κανένας δεν μπορεί να καταδικάζεται από τη δημόσια κατακραυγή, πριν ακουστεί και πριν κριθεί από τα αρμόδια όργανα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ