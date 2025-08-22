Το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Κύπρο φιλοδοξεί να γίνει το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο

Το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο νοσοκομείο στην Κύπρο, ενσωματώνοντας προηγμένη υποδομή πληροφορικής στον τομέα της υγείας για τη βελτιστοποίηση της περίθαλψης των ασθενών και της έρευνας, αναφέρθηκε σε συνάντηση του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Δημήτρη Σκουρίδη με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ζάμπογλου, Ιατρικό Διευθυντή του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου.

Ο Δρ. Ζάμπογλου είναι επίσης επικεφαλής του έργου Agora 3.0. το οποίο είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία καινοτομίας του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου της Κύπρου, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής μεταμόρφωσης, της ενσωμάτωσης της ΤΝ και της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και χρηματοδοτείται από το Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Σε ανακοίνωσή του το ΙδΕΚ αναφέρει ότι ο κ. Σκουρίδης πραγματοποίησε δεύτερη επίσκεψη στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο για να ενημερωθεί για την πρόοδο του Agora 3.0. Το έργο αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που τοποθετεί το Ινστιτούτο στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο αλλά και παγκοσμίως.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει νέους ρόλους και θέσεις με τη δημιουργία ενός ειδικού Τμήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), καθιστώντας το, το πρώτο κέντρο της Κύπρου για τη δοκιμή, την ανάπτυξη και τη χρήση της ΤΝ για διαγνωστικούς σκοπούς.

Ο Δρ. Ζάμπογλου είπε επίσης, ότι το Ινστιτούτο έχει επενδύσει σε έναν υπερυπολογιστή με δυνατότητα ΤΝ, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ιατρικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του. Επιβεβαίωσε, παράλληλα, την έμφαση και εστίαση που δίνει το Ινστιτούτο στην καινοτομία, αναφέροντας ότι πραγματοποιείται μια πιλοτική συνεργασία με την Aria Health για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον τομέα της υγείας, η οποία θα βελτιώσει την επικοινωνία με τους ασθενείς, θα παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες και θα υποστηρίξει την εξατομικευμένη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης.

Σε αυτό το στάδιο, εξήγησε ο Δρ. Ζάμπογλου, η προσοχή του επικεντρώνεται πλέον στην εμπορική αξιοποίηση: «Το Agora 3.0 εισέρχεται τώρα στην επόμενη φάση του. Nα εξελιχθεί σε κέντρο δοκιμών και χρήσης TN".

Θα λειτουργήσει, επίσης, ως πύλη για διεθνείς εταιρείες ΤΝ που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ μέσω της Κύπρου, προσφέροντας κανονιστική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων διαδρομών προς την εξασφάλιση πιστοποίησης CE», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής παγκόσμιας επέκτασης και των προσπαθειών διεθνοποίησης για την καθιέρωση της Κύπρου ως κόμβου έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας, αναφέρεται, ο Δρ. Ζάμπογλου θα ταξιδέψει στην Ινδία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 16-19 Σεπτεμβρίου 2025, όπου η κυπριακή αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στην Σύνοδο ICC Global Business Summit μαζί με τον Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρο του ΙδΕΚ.

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο θα προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας με την ινδική νεοφυή εταιρεία ΤΝ, ARIA Matrix και το διεθνούς φήμης Tata Memorial Cancer Centre, παρουσία του κ. Σκουρίδη.

Ο Δρ. Ζάμπογλου χαρακτήρισε αυτό το βήμα ως στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί το πρώτο βήμα για την εδραίωση της παρουσίας της Κύπρου στην ινδική αγορά καινοτομίας στον τομέα της υγείας, καθώς και για τη σύναψη συνεργασίας με έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς έρευνας για τον καρκίνο στον κόσμο, ο οποίος επίσης αξιοποιεί την ΤΝ ως διαγνωστικό εργαλείο.

«Είναι ενθαρρυντικό και άξιο θαυμασμού να βλέπουμε την πρόοδο των εργασιών του Γερμανικού Ιατρικού Ινστιτούτου, στο πλαίσιο του έργου Agora 3.0, που αξιοποιεί την ΤΝ στη διάγνωση ασθενειών», δήλωσε ο κ. Σκουρίδης, υπογραμμίζοντας πως «η έμφαση στην εμπορευματοποίηση αποτελεί σημείο καμπής για την κυπριακή οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και, πάνω απ' όλα, τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους Κύπριους».

Η εμπορευματοποίηση, πρόσθεσε, «είναι καταλύτης για την ανάπτυξη και κινητήρια δύναμη μεγάλων καινοτομιών».