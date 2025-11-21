Προβληματισμός στην Επιτροπή Οικονομικών για τις φοροαπαλλαγές για ασφάλιστρα

Οι τροποποιήσεις που προτείνει το νομοσχέδιο της φορολογικής μεταρρύθμισης σε ό,τι αφορά τις φοροαπαλλαγές για ποσά που καταβάλλονται ως ασφάλιστρα, απασχόλησαν εκτενώς τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, επεσήμανε ότι υπάρχουν καταχρήσεις που θα πρέπει να παταχθούν και ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλης Περσιάνης, ο οποίος συμφώνησε με την πάταξη των καταχρήσεων, υπογράμμισε την ανάγκη για ενθάρρυνση της αποταμίευσης, έστω και μέσω ασφαλιστικών σχεδίων.

Στην ανάγκη για προστασία του ασφαλιστικού τομέα αναφέρθηκαν τόσο ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών, όσο και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, σημειώνοντας ότι μπορεί να υπάρξει τροποποίηση του νόμου με τρόπο που να πατάσσει την κατάχρηση των φοροαπαλλαγών, με τη θέσπιση περιορισμών στον χρόνο που γίνεται η εξαργύρωση, χωρίς όμως να αλλάζει η πρόνοια που αφορά στην καταβολή εφάπαξ των ασφαλίστρων, κάτι το οποίο είναι πρακτική που εφαρμόζουν όσοι δεν έχουν σταθερό εισόδημα, όπως είπαν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης ανέφερε κατά τη συνεδρίαση ότι είναι σωστό να εφαρμόζεται φοροαπαλλαγή για τα ποσά που καταβάλλονται σε ασφαλιστικά σχέδια, υπογράμμισε όμως ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις καταχρήσεων, με την εφάπαξ καταβολή πολύ μεγάλων ποσών σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Ανέφερε ενδεικτικά ότι παρατηρείται συστηματικά στο τέλος του έτους να καταβάλλονται ως εφάπαξ ποσά τα δώρα (bonus) που λαμβάνουν από τους εργοδότες τους, τα οποία μπορεί να ανέρχονται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, όπως είπε, προκειμένου να μην υπολογιστούν στο φορολογητέο εισόδημα. Ακολούθως, όπως ανέφερε ο κ. Μαρκίδης και όπως επιβεβαιώθηκε και από τους Συνδέσμους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, γίνεται πρόωρη εξαργύρωση των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου συμφώνησε ότι όντως πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα κατάχρησης και ότι πρέπει να κλείσει αυτή η «τρύπα» στον νόμο. Επεσήμανε, όμως, ότι σοβαρό είναι και το πρόβλημα με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού, προσθέτοντας ότι θα πρέπει η φορολογική μεταρρύθμιση να ενθαρρύνει την αποταμίευση.

Ο κ. Περσιάνης, αναφέροντας ότι η διαχείριση του συνταξιοδοτικού και της ρευστότητας είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας, έκανε λόγο για «δημοσιονομικές βόμβες σε βάθος χρόνου» και σημείωσε ότι είναι σημαντικό να δοθούν όσο περισσότερα κίνητρα για αποταμίευση με τη μορφή ασφάλισης. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ενίσχυση τόσο του δεύτερου πυλώνα της οικονομίας, όσο και του τρίτου πυλώνα, δηλαδή του ασφαλιστικού, θα ήταν ευχής έργο στην παρούσα φάση.

Η αντιπρόεδρος της επιτροπής φορολογικού σχεδιασμού του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μαρία Γρηγορίου υποστήριξε ότι η νομοθεσία δεν έχει απαραίτητα σκοπό την πάταξη των καταχρήσεων, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως στην καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών ως εφάπαξ ασφάλιστρα, μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους αδικήματα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τα νέα μηχανογραφικά συστήματα που έχει στη διάθεσή του το Τμήμα Φορολογίας μπορεί να διεξάγουν ελέγχους που να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τροποποιήσεις, τέθηκε και εισήγηση από πλευράς του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για συμπερίληψη στην κατηγορία των ασφαλειών που απαλλάσσονται του φόρου και όσα προγράμματα αφορούν κάλυψη για πλήρη ή μερική ανικανότητας, κάτι με το οποίο φάνηκε να είναι σύμφωνος και ο Έφορος ορολογίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εισηγήσεις των Συνδέσμων Ασφαλιστικών Εταιρειών και Διαμεσολαβητών, ώστε να ενθαρρύνεται η αποταμίευση, αλλά να μην έχει και το κράτος απώλειες από τη φορολογία εισοδημάτων.

Με την ενθάρρυνση της αποταμίευσης, αλλά αποτροπή της κατάχρησης συνηγόρησε και ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, ενώ ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ηλίας Μυριάνθους, εισηγήθηκε να θεσπιστεί κλιμακωτός φορολογικός συντελεστής για ποσά από την πρόωρη εξαργύρωση προγραμμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ