Την Κυριακή 23/11 με τον ΠΟΛΙΤΗ: How it works: Πώς θα αλλάξει τον κόσμο η υπερτεχνολογία;

H εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ προσφέρει κάθε Κυριακή το περιοδικό HOW IT WORKS. Ένα περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας γεμάτο με συναρπαστικές πληροφορίες για τον κόσμο μας και το σύμπαν

Το περιοδικό How it works που λέει τα θέματα της επιστήμης με απλά λόγια και αυτή την Κυριακή 23/11 με την εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, το περιοδικό που ολοκληρώνει τη σειρά. Το περιοδικό που θέτει τα σωστά ερωτήματα για τον άνθρωπο, τη φύση αλλά και ολόκληρο το σύμπαν με μοναδική ύλη και συναρπαστική θεματολογία. Κείμενα από ειδικούς κάθε τομέα, εξειδικευμένες πληροφορίες και εικόνες που κόβουν την ανάσα, βοηθούν το κοινό να κατανοήσει και να διερευνήσει τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. 

 

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ 23/11

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το διεθνές περιοδικό How It Works φθάνει στο 7ο τεύχος και τελευταίο της σειράς, το οποίο κυκλοφορεί την 6η Ιουλίου στα περίπτερα και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην τεχνολογία του 5G και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δώσει μια ώθηση στη ζωή μας!

 

Στο ίδιο τεύχος: 

ΑΘΛΗΤΗΣ: Πώς θα καταλάβουμε ότι κλέβει 

ΑΪΝΣΤΑΪΝ: Πώς λειτουργεί η σχετικότητα; Ένα ταξίδι στον χρόνο για αρχάριους

ΜΕΛΛΟΝ: Πώς θα είναι τα ηλεκτρικά αεροσκάφη; 

 

Εφημερίδα και περιοδικό μόνο με 3 ευρώ! 

 

 

