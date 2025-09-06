Πώς να μπείτε ξανά στο mood του γυμναστηρίου έπειτα από μια μεγάλη παύση

Ανάμεσα σε εργασιακές υποχρεώσεις, ραντεβού, οικογενειακές δραστηριότητες και κοινωνικά γεγονότα μπορεί να μοιάζει πολύ δύσκολο να προσθέσετε κάτι ακόμα στο πρόγραμμά σας. Ειδικά, μετά τις διακοπές αυτό το κάτι είναι πολύ πιθανό να είναι η γυμναστική.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος που αποφασίσατε στην αρχή να απέχετε, μοιάζει πλέον σαν να έχει γίνει ρουτίνα και εσείς αναρωτιέστε πώς καταφέρνατε λίγο καιρό πριν και γυμναζόσασταν στην καθημερινότητα με τόση ένταση.

Μην αυτοτιμωρείστε

Μην τα «βάζετε» με τον εαυτό σας. Σταματήστε να έχετε τύψεις και να σκέφτεστε πως αν είχατε ξεκινήσει νωρίτερα η κατάσταση θα ήταν αλλιώς. Δεν οφελεί σε τίποτα όλο αυτό. Η λαχτάρα σας να μπείτε ξανά σε πρόγραμμα ίσως σας οδηγήσει σε υπερβολές. Προσπαθήσετε να μην τα «δώσετε όλα» για να κάψετε αυτά που καταναλώσατε κατά την διάρκεια των διακοπών και της καραντίνας. Με 2 και 3 ώρες στο διαδρομο δεν θα επανέλθετε πιο γρήγορα, ίσως μόνο οδηγηθείτε σε κάποιον τραυματισμό.

Αφήστε τη ζυγαριά

Γνωρίζετε ότι «ξεφύγατε» και αυτό είναι εντάξει. Αν ελέγχετε διαρκώς τα κιλά σας το μόνο που θα πετύχετε είναι βαλτώσετε και απο τις τύψεις να… φάτε και αλλο! Απλώς, αποδεχτείτε που βρίσκεστε και βάλτε έναν ρεαλιστικό στόχο που θέλετε να πετύχετε. Αποφύγετε, επίσης, τις συσκευές που μετρούν θερμίδες, καθώς οι ενδείξεις τους δεν είναι πάντα σωστές και ίσως σας προκαλέσουν άγχος και απογοήτευση.

Ξεκινήστε με τη διατροφή

Αναλάβετε δράση ξεκινώντας με τη διατροφή. Καταναλώστε αρκετό νερό, φάτε φρούτα και λαχανικά. Φροντίστε τα γεύματα σας να εχουν αρκετή πρωτεΐνη και περιορίστε τα συσκευασμένα προϊόντα και το αλκοόλ. Αν δυσκολεύεστε πολύ ζητήστε τη βοήθεια ενός διατροφολόγου.

Κάντε σταθερά βήματα και ξεκουραστείτε

Ξεκινήστε με 10 λεπτά καθημερινό περπάτημα για την πρώτη εβδομάδα και κάθε εβδομαδα για τον επόμενο μήνα ανεβάστε τη διάρκεια 2-3 λεπτά. Αν βρίσκεστε σε πιο προχωρημένο επίπεδο ξεκινήστε με μικρα workouts των 10 έως 15 λεπτων. Αδράξτε την ευκαιρία να συμμετέχετε στις αθλοπαιδιές του παιδιού ή των φίλων σας.

Μην ξεχνάτε, όμως, να ξεκουράζεστε σωστά. Μικρά διαλείμματα ανάμεσα στις ασκήσεις είναι απαραίτητα, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι διατάσεις μετά τις ασκήσεις. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, το self-care. Κάντε ένα χλιαρό μπάνιο και λίγο μασάζ μετά την προπόνηση. Κοιμηθείτε σωστά και αποφύγετε βραδινά γεύματα που σας βαραίνουν. Ορίστε το τελευταίο σας γεύμα ανάλογα με το πρόγραμμά σας και προσπαθήστε να μην είναι πολύ κοντά στην ώρα που θα πέσετε για ύπνο. Μην ξεχνάτε να καταναλώνετε πολύ νερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Yo-yo Fitness

Ως yo-yo lifestyle χαρακτηρίζονται οι εναλλαγές στον τρόπο ζωής, άσκησης ή διατροφής που δεν επιτρέπουν στο σώμα ή την ψυχολογία να διατηρηθούν σε μία συγκεκριμένη φυσική κατάσταση. Στην περίπτωσή μας, για παράδειγμα, συμβαίνει όταν χάνουμε κιλά με γυμναστική και διατροφή, αλλά έπειτα από λίγο καιρό τα ξαναβάζουμε, επειδή σταματήσαμε να γυμναζόμαστε.

Πώς θα καταφέρετε να μην ξαναπέσετε στην παγίδα της αποχής και του yo-yo lifestyle; Αν θέλετε να βάλετε τέλος στα σκαμπανεβάσματα ακολουθήστε τις συμβουλές ενός coach τον οποίο εμπιστεύεστε και με τον οποίο νιώθετε άνετα. Οργανώστε μαζί ένα βιώσιμο πλάνο άσκησης και διατροφης (online-hybrid ή inperson Fat-Loss plan) για την καθημερινότητά σας, το οποίο θα είναι ευέλικτο και θα προσαρμοστεί αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες. Μείνετε σταθερές σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί ξανά, έπειτα από τις διακοπές, να ψάχνετε τι θα κάνετε και ποια προπόνηση θα σας βοηθήσει να πετύχετε τον fitness στόχο σας.

marieclaire.gr