12 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών. «Περπατώ με τους Ρευματοπαθείς»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών, ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου (ΣύΡεΚ) προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει στην καθιερωμένη εκδήλωση «Περπατώ με τους Ρευματοπαθείς», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 4:00 μ.μ., στον πεζόδρομο των Φοινικούδων στη Λάρνακα (έναρξη από την Πλατεία Ευρώπης).

Με το μήνυμα «Φόρεσέ με, πάντα με Περηφάνια», ο ΣύΡεΚ καλεί όλους να φορέσουν τη συμβολική μπαντάνα και να περπατήσουν πλάι στους ανθρώπους με ρευματικές παθήσεις, στέλνοντας μήνυμα στήριξης, ενσυναίσθησης και αποδοχής.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου) αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρευματοπαθείς στην καθημερινότητά τους, αλλά και για την προώθηση πολιτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα, και στηρίζεται από τον Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά οι οποίοι θα κηρύξουν την έναρξη της πορείας στις 5:45 μ.μ. από την Πλατεία Ευρώπης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και η εκστρατεία «Φόρεσέ με, πάντα με Περηφάνια», μέσω της οποίας το κοινό και οι εταιρείες μπορούν να στηρίξουν τον ΣύΡεΚ αγοράζοντας την μπαντάνα με συμβολικό ποσό €5.

Οι μπαντάνες διατίθενται στα γραφεία του Συνδέσμου ή μέσω επικοινωνίας στα τηλέφωνα 22 428285, 24 361085, 25 344432, ή μέσω email στο cyplar@cytanet.com.cy.

Δήλωση της Προέδρου του Συνδέσμου, κ. Άντρης Φωκά:

«Η πορεία αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εκδήλωση· είναι ένα μήνυμα συμπόρευσης, ενότητας, δύναμης και περηφάνιας. Κάθε βήμα που κάνουμε μαζί συμβολίζει τον αγώνα των ανθρώπων με ρευματικά νοσήματα για μια καλύτερη ζωή, με ίσες ευκαιρίες και αξιοπρέπεια. Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα μας, να φορέσετε την μπαντάνα και να περπατήσετε μαζί μας – πάντα με περηφάνια. »

Σας περιμένουμε όλους να περπατήσουμε μαζί και να στηρίξουμε τον αγώνα των ρευματοπαθών.

Διαχρονικός Χορηγός: Universal life

Στηρίζει: Δήμος Λάρνακας

Χορηγοί: Genesis Pharma, G.A. Stamatis & Co. ROCHE, CyView Developers Ltd, Exercise for All, Phil Andreou, MSJ Group – lifepharma, George Petrou Ltd, Perskindol & OIGK. Hair & body products Ltd, Mundi Pharma.

Χορηγοί Φόρεσε με: AHK, Αθηαινίτης, Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, AJ Iacovides, Coffee Island, Cyprus Business School, Foody, MSJ Group – Lifepharma, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δήμος Λεμεσού.

Υποστηρικτές: Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Ποδολόγων, Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α)) Παγκύπριος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, Επιστημονική Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου, ΟΕΒ, Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών, Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.