Κραυγή απόγνωσης: Εκατοντάδες χιλιόμετρα για ένα ραντεβού με τον γιατρό

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Η απουσία εξειδικευμένων παιδιατρικών ειδικοτήτων σε επαρχίες, εκτός Λεμεσού και Λευκωσίας, υποχρεώνει οικογένειες από Πάφο ή Αμμόχωστο να ταξιδεύουν από τη μια επαρχία στην άλλη για ένα ραντεβού. Για παιδιά με χρόνιες παθήσεις, κάθε ραντεβού είναι μία πολύωρη ταλαιπωρία με απώλειες από σχολείο και εργασία, οικονομική επιβάρυνση και ψυχολογική πίεση σε ολόκληρη την οικογένεια

Η έλλειψη εξειδικευμένων παιδοϊατρικών υπηρεσιών για παιδιά με χρόνιες και σύνθετες παθήσεις παραμένει μια από τις πιο αδύναμες πλευρές του συστήματος υγείας στην Κύπρο. Αν και το ΓεΣΥ έχει βελτιώσει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, η πραγματικότητα για πολλές οικογένειες με παιδιά που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση από παιδοκαρδιολόγο, παιδοενδοκρινολόγο ή παιδονεφρολόγο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Το πρόβλημα εντείνεται στις επαρχίες εκτός των μεγάλ...

