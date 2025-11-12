«Είναι εγκληματικό - Αναβάλλονται θεραπείες»: Οργή Δίπλαρου για τις απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ

Έντονη οργή και απογοήτευση εκφράζει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, για τη συνεχιζόμενη πρακτική απόρριψης φαρμάκων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107.6, ο κ. Δίπλαρος έκανε λόγο για απαράδεκτες αποφάσεις που στερούν από ασθενείς τη δυνατότητα θεραπείας, επισημαίνοντας ότι «η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει σε αναμονή».

«Το πράγμα έχει ξεφύγει», δήλωσε με εμφανή αγανάκτηση. Όπως είπε, «υπάρχουν απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ», οι οποίες αφορούν ασθενείς με καρκίνο, αυτοάνοσα και χρόνιες παθήσεις.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται υπό αίρεση οικονομικών υπολογισμών», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας «μια αδιαφανή διαδικασία χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, που γυρίζει την πλάτη σε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους».

Ο κ. Δίπλαρος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα φάρμακα αλλά και ειδικές ενέσεις για καρκινοπαθείς τελικού σταδίου, τα οποία, όπως είπε, απορρίφθηκαν από τον ΟΑΥ χωρίς επαρκείς εξηγήσεις.

«Δεν πρόκειται για πολυτέλεια, αλλά για όρο επιβίωσης», τόνισε.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, είπε, δέχθηκε οκτώ καταγγελίες από ασθενείς και ογκολόγους. «Μου τηλεφώνησαν τέσσερις ογκολόγοι από διαφορετικά ιατρικά κέντρα… οι ασθενείς κινδυνεύουν και οι γιατροί τους έχουν αγανακτήσει» σημείωσε ο βουλευτής.

«Μετρούν το κόστος ζωής με τα ευρώ»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας μίλησε για ανάλγητη λογική κόστους, λέγοντας ότι «κάποιοι στον ΟΑΥ μετρούν το κόστος ζωής με τα εκατομμύρια ή τις χιλιάδες ευρώ που στοιχίζουν οι ενέσεις». «Δεν μπορεί να λένε “αφού αυτός ο ασθενής είναι στο τελικό στάδιο, τι να του δώσουμε” — είναι εγκληματικό!» είπε, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να «μετρά μέρες ζωής».

«Πριν από λίγο, αφού βγήκα και έκανα δημόσια την καταγγελία, με πήρε τηλέφωνο πατέρας, ενός κοριτσιού 30 ετών που είναι καρκινοπαθείς και επρόκειτο να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία τη Δευτέρα, αλλά της αναβλήθηκε η θεραπεία λόγω έλλειψης φαρμάκου».

«Είναι εγκληματικό, είπε, καλώντας τους ογκολόγους να μιλήσουν δημόσια: “Κάντε κάτι, χάνονται ανθρώπινες ζωές.”»

Ο βουλευτής ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα εκτάκτως αύριο στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής και θα ζητήσει επανεξέταση όλων των απορριφθέντων αιτημάτων φαρμάκων.

Ακόμη, κάλεσε το Υπουργείο Υγείας «να τραβήξει από τα αυτιά» όσους ευθύνονται στον ΟΑΥ.

Ακούστε την παρέμβαση του Ευθύμιου Δίπλαρου