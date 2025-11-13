Άρχισαν τα όργανα για τις πανεπιστημιακές κλινικές - Τι λέχθηκε στην Επιτροπή Υγείας

Με το κλίμα να μυρίζει μπαρούτι πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μπήκε χθες στο πιο κρίσιμο κεφάλαιο του νομοσχεδίου για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών στην Κύπρο, με τους εμπλεκόμενους φορείς να εμφανίζονται ήδη οχυρωμένοι πίσω από πάγιες και συγκρουόμενες θέσεις.

Οι γιατροί του δημοσίου προσήλθαν με εμφανή επιφυλακτικότητα και μπορεί να μην τους δόθηκε ο λόγος αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αντέδρασαν στα όσα ανέφεραν ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός και ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ

Στο ίδιο τεταμένο σκηνικό παρενέβη και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), στρέφοντας τα πυρά του προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πρόεδρός του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, κατηγόρησε τους βουλευτές ότι περιορίζουν τη συζήτηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ —όπως υπογράμμισε— το νομοσχέδιο επηρεάζει άμεσα και τις ιδιωτικές ιατρικές σχολές αλλά και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

«Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο που ήρθε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων τόση ώρα το μόνο που ακούμε είναι πως θα γίνουν πανεπιστημιακές», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ για να του απαντήσει ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης ότι «είμαστε στην Βουλή κύριε Καραϊσκάκη δεν είμαστε σε κάποιο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, για να κάνετε εσείς παιχνίδι»

Προηγουμένως, ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός ανέλυσε βασικές πτυχές του νομοσχεδίου, λύνωντας απορίες των βουλευτών, κυρίως σε πρακτικά ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας (πχ πώς θα συνεννοούνται στην καθημερινή λειτουργία τους οι νοσοκομειακοί και οι πανεπιστημιακοί γιατροί, πώς θα λαμβάνονται οι κλινικές αποφάσεις και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων)

Ακόμη ο υπενθύμισε πως το θέμα συζητείται εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα. «Αν περιμένουμε να υπάρξει καθολική συμφωνία, η Κύπρος δεν θα αποκτήσει ποτέ πανεπιστημιακές κλινικές», ανέφερε.

Η συζήτηση διεκόπη και αναμένεται να συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.