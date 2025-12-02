Διπλές ακτινογραφίες λόγω... λογισμικού: Απεικονιστικές εξετάσεις που διενεργούνται σε δημόσια νοσηλευτήρια δεν καταχωρίζονται στο ΓεΣΥ

Ακτινογραφίες και άλλες απεικονιστικές εξετάσεις που διενεργούνται σε δημόσια νοσηλευτήρια δεν καταχωρίζονται στο λογισμικό του ΓεΣΥ. Μόνο η τελική γνωμάτευση του ακτινολόγου καταχωρίζεται στο λογισμικό, γεγονός που δημιουργεί σειρά προβλημάτων τα οποία επηρεάζουν τόσο την ποιότητα της φροντίδας όσο και την καθημερινή λειτουργία των δομών υγείας.

Το πρόβλημα εντόπισε ο βουλευτής των Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο οποίος, σε ερώτημα που απηύθυνε στον υπουργό Υγείας Μιχάλη Δαμιανό, επισημαίνει ότι η απουσία των δεδομένων αυτών από τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς στερεί από τους γιατρούς πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη κλινικών αποφάσεων. Η γνωμάτευση συχνά δεν αρκεί, καθώς ο θεράπων ιατρός μπορεί να χρειαστεί να ελέγξει ο ίδιος τις εικόνες για να αξιολογήσει την εξέλιξη μιας πάθησης ή να σχεδιάσει θεραπευτική παρέμβαση. Αυτό οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις, σε ανάγκη αναζήτησης των εξετάσεων από τον ίδιο τον ασθενή και τελικά σε περιπτώσεις όπου οι εξετάσεις επαναλαμβάνονται χωρίς ιατρική αναγκαιότητα.

Παραδίδονται στον ασθενή

Στην απάντηση του υπουργού, καταγράφονται επιπλέον προβλήματα που απορρέουν από τη σημερινή πρακτική, όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι ακτινογραφίες εξακολουθούν να εκτυπώνονται και να παραδίδονται στον ασθενή, ο οποίος πρέπει να τις μεταφέρει χειροκίνητα σε άλλους γιατρούς, μια πρακτική που χαρακτηρίζεται ως «παρωχημένη και επισφαλής». Πολλές φορές οι εικόνες χάνονται ή είναι δυσανάγνωστες, οδηγώντας σε ανάγκη νέων εξετάσεων, γεγονός που αυξάνει την έκθεση σε ακτινοβολία, δημιουργεί επιπλέον κόστος στο ΓεΣΥ και επιβαρύνει το περιβάλλον λόγω της χρήσης χαρτιού, χημικών εκτύπωσης, ενέργειας και ιατρικών αποβλήτων. Η διπλή διενέργεια εξετάσεων, πέρα από ταλαιπωρία για τον ασθενή, συνεπάγεται και σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το σύστημα υγείας και αντίστοιχη σπατάλη πόρων. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή εγείρει και ζητήματα ασφάλειας, αφού η μη άμεση πρόσβαση σε απεικονιστικό υλικό μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμες αποφάσεις, ιδίως σε επείγοντα περιστατικά.

Εγκατάσταση PACS

Απαντώντας στο ερώτημα του κ. Θεοπέμπτου, ο Μιχάλης Δαμιανός εξηγεί ότι ο μεγάλος όγκος δεδομένων καθιστά την πλήρη κεντρική αποθήκευση των εικόνων μη πρακτική. Αναφέρει ότι προωθείται η εφαρμογή λύσης αποκεντρωμένης αποθήκευσης μέσω PACS στα διαγνωστικά κέντρα, όπου θα φυλάσσεται το σύνολο του απεικονιστικού υλικού. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η εγκατάσταση PACS έχει ενταχθεί στα ποιοτικά κριτήρια των διαγνωστικών κέντρων από τις αρχές του 2025, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει πολιτική κατεύθυνση, αλλά η εφαρμογή παραμένει σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, μελλοντικά θα παρέχεται στους γιατρούς του ΓεΣΥ η δυνατότητα πρόσβασης στις εικόνες μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που θα εμφανίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, ενώ τα διαγνωστικά κέντρα θα ενθαρρύνονται με κίνητρα ώστε να διαθέτουν απευθείας τα αρχεία σε γιατρούς και δικαιούχους.