«Χτύπησαν» νωρίς φέτος οι ιώσεις

Δεν μπήκε καλά - καλά ο Δεκέμβρης και τα τηλέφωνα των προσωπικών γιατρών, ενηλίκων και παιδιών, έχουν πάρει φωτιά. Γρίπη, κορωνοϊός και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) έκαναν ήδη αισθητή την παρουσία τους, με αρκετούς πολίτες να αναζητούν ιατρική συμβουλή μέσα στις τελευταίες εβδομάδες. Η εικόνα αυτή έχει δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στα ιατρεία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν ήδη αυξημένη κυκλοφορία εποχικών ιώσεων και να υπογραμμίζουν ότι απαιτείται προσοχή, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Έναν μήνα νωρίτερα

«Συνήθως βλέπουμε τα πρώτα μαζικά περιστατικά γρίπης και ιώσεων μετά τις 10-15 Δεκεμβρίου. Φέτος αρχίσαμε από τα μέσα Νοεμβρίου», ανέφερε στον «Π» ο προσωπικός γιατρός – ειδικός παθολόγος, δρ Κώστας Σχίζας. Όπως εξηγεί, η φετινή εικόνα διαφοροποιείται από τη συνήθη εποχική τάση, με τον RSV να εμφανίζει ήδη κρούσματα – κυρίως σε παιδιά –, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η νέα παραλλαγή της γρίπης, γνωστή ως στέλεχος Κ, η οποία φαίνεται να εξαπλώνεται σταδιακά.

Παρότι οι ιώσεις έκαναν νωρίτερα την εμφάνισή τους, η έξαρση της περιόδου δεν έχει ακόμη φτάσει. «Αυτή τοποθετείται χρονικά από τα τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου», σημειώνει ο δρ Σχίζας, εξηγώντας ότι η κορύφωση των κρουσμάτων συνδέεται με την αλλαγή του καιρού αλλά και με την εορταστική περίοδο, η οποία αναμένεται να φέρει περισσότερες συναθροίσεις και άρα μεγαλύτερη διασπορά

Κλειδί ο εμβολιασμός…

Γι’ αυτό, όπως τονίζει, είναι κρίσιμο τα μέτρα προστασίας να ληφθούν έγκαιρα. «Το σημαντικό είναι να πάρουμε τα μέτρα και από τώρα, ούτως ώστε να αποφύγουμε τη νόσηση και ειδικά τη βαριά νόσηση». Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ευπαθείς ομάδες – ηλικιωμένοι, χρόνια ασθενείς και μικρά παιδιά – οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους «το πολύ ισχυρό όπλο του εμβολιασμού». Ήδη, αρκετοί πολίτες που εμβολιάζονται κάθε χρόνο έχουν επικοινωνήσει με τους γιατρούς τους και έχουν λάβει το εμβόλιο της γρίπης. «Και για εκείνους που δεν το έχουν πράξει ακόμα, μπορούν ακόμη και τώρα να εμβολιαστούν», συμπληρώνει ο παθολόγος.

…αλλά και ο περιορισμός!

Πέραν του εμβολιασμού, ιδιαίτερη σημασία έχει και η επαναφορά των μέτρων ατομικής προστασίας που γνωρίσαμε την περίοδο της πανδημίας: σωστό πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας όπου χρειάζεται και, φυσικά, καλός εξαερισμός σε κλειστούς χώρους, ειδικά όπου υπάρχει συγχρωτισμός. «Είναι μέτρα που ο καθένας από εμάς γνωρίζει από την εποχή της πανδημίας και μπορούμε να τα λάβουμε σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους γύρω μας», υπογράμμισε.

Την ίδια ώρα, ο δρ Σχίζας καλεί όσους νοσούν να αποφεύγουν τις συναθροίσεις και να παραμένουν για 1-2 ημέρες στο σπίτι, ώστε να περιοριστεί η διασπορά, ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς ομάδες. «Ειδικά τα άτομα που έχουν συμπτώματα, που νοσούν, θα πρέπει να αποφεύγουν τις συναθροίσεις… να περιοριστούν», τονίζει.

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στέκεται ιδιαίτερα είναι η ορθή χρήση των αντιβιοτικών. «Δεν γίνεται να παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής που έχει γρίπη, κορωνοϊό ή οποιαδήποτε άλλη λοίμωξη του αναπνευστικού και να απαιτεί αντιβίωση. Το αντιβιοτικό δεν είναι αποτελεσματικό σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς ούτε θα ρίξει τον πυρετό, ούτε θα σταματήσει τον βήχα», αναφέρει, επισημαίνοντας πως και οι προσωπικοί γιατροί οφείλουν να είναι φειδωλοί στη συνταγογράφησή τους.

Με τη χειμερινή περίοδο μόλις να ξεκινά, οι ειδικοί προετοιμάζονται για αύξηση των περιστατικών. Η έγκαιρη λήψη μέτρων, η συνεργασία με τους προσωπικούς γιατρούς και η υπεύθυνη συμπεριφορά όσων νοσούν, αποτελούν, όπως όλα δείχνουν, τα κλειδιά για να ξεπεράσουμε με ασφάλεια τη φετινή περίοδο των ιώσεων.