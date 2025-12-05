Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους 12.000 εθελοντές και εθελόντριες του Κέντρου Αριστείας biobank.cy

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, το Κέντρο Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει ένα βαθύ, ειλικρινές και εγκάρδιο ευχαριστώ προς τους 12.000 συμπολίτες μας που έχουν έως σήμερα προσφέρει εθελοντικά βιολογικό υλικό και ιατρικές πληροφορίες συμβάλλοντας σε ένα έργο που στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της δημόσιας υγείας σήμερα, αλλά και στην υγεία των μελλοντικών γενεών.

Οι 12.000 αυτοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, φύλων, εθνικοτήτων, κοινοτήτων και περιοχών της Κύπρου, έχουν γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά έργα στη χώρα μας.

Κάθε δείγμα DNA, κάθε ιατρικό αρχείο και κάθε πληροφορία που έχει κατατεθεί στη Βιοτράπεζα δεν είναι απλώς ένα στοιχείο. Είναι μια πράξη αλτρουισμού και ένας κρίκος σε μια αλυσίδα γνώσης που επιτρέπει στους ερευνητές μας:

να μελετούν γενετικά και σπάνια νοσήματα,

να εντοπίζουν κληρονομικούς παράγοντες κινδύνου,

να χαρτογραφούν τη γενετική ταυτότητα του κυπριακού πληθυσμού,

να συμβάλλουν στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών,

να ξεκλειδώσουν νέες θεραπείες και να προάγουν την ιατρική ακριβείας

Το πρωτοποριακό αυτό ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του Horizon 2020, εξελίσσεται χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη.

Όπως τονίζει ο Αναπλ. Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας biobank.cy, Δρ Σταύρος Γκράβας, «η συμμετοχή των 12.000 εθελοντών και εθελοντριών δεν είναι απλά ένας αριθμός· είναι η απόδειξη ότι η κοινωνία μπορεί να συνδιαμορφώσει το μέλλον της επιστήμης και της υγείας. Χάρη σε όλους και όλες εσάς, η Κύπρος πρωτοπορεί σήμερα σε ερευνητικούς τομείς που απαντούν σε σύγχρονες προκλήσεις. Το biobank.cy είναι το κοινό μας επίτευγμα και η κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές».

Ο εθελοντισμός που σώζει ζωές

Χάρη στην εθελοντική συμμετοχή του κοινού στη Βιοτράπεζα του Κέντρου:

έχουν ήδη αρχίσει να αναδεικνύονται τα πρώτα αποτελέσματα αναφορικά με γενετικά νοσήματα, ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του DNA που αφορούν στην υγεία των Κυπρίων, σε πληθυσμιακό επίπεδο

προχωρά η έρευνα για ασθενείς με κληρονομικές μορφές αιματουρίας και σύνδρομο Alport

έχουν εντοπιστεί κληρονομικά νεφρολογικά νοσήματα που παρατηρούνται στην Κύπρο και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό πολιτών

μελετώνται συστηματικά κληρονομικά καρδιακά νοσήματα (ΚΑΝ)

βρίσκεται σε εξέλιξη η παρακολούθηση και γενετική μελέτη εκατοντάδων ασθενών που πάσχουν με προβλήματα της όρασης, όλων των ηλικιών

συνεχίζεται η έρευνα για τη χρήση της υγρής βιοψίας ως προγνωστικού βιοδείκτη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που λαμβάνουν ανοσοθεραπεία έρευνες

και πολλά ακόμα.

Στην Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού τιμούμε πάνω από όλα τον άνθρωπο:

εκείνον που δίνει χωρίς να ζητά, που στηρίζει χωρίς να απαιτεί και που πιστεύει ότι η επιστήμη μπορεί να γίνει καλύτερη όταν γίνεται υπόθεση όλων μας

Το biobank.cy δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς εσάς.

Η προσφορά σας είναι η κινητήριος δύναμη της επιστημονικής μας αποστολής.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, την προσφορά και την παρουσία σας

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο 77771838 ή στο 22892815 ή διαδικτυακά στο biobank@ucy.ac.cy ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://biobank.cy