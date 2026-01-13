Γιατροί και φαρμακοποιοί αδυνατούν να εκτελέσουν συνταγές στο σύστημα - Τι απαντά ο ΟΑΥ (ηχητικό)

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα ασθενών του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας (ΟΑΥ), με αποτέλεσμα γιατροί και φαρμακοποιοί να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών και στην έκδοση συνταγών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στο ραδιόφωνο του Πολίτη, ο γαστρεντερολόγος Γιώργος Δημητρίου ανέφερε ότι από πέρυσι το σύστημα παρουσιάζει συχνές δυσλειτουργίες, με περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει καθόλου πρόσβαση ή η λειτουργία «σέρνεται» για ώρες.

Όπως περιέγραψε, χθες το πρωί εκατοντάδες ασθενείς και επαγγελματίες υγείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις τέσσερις ώρες, επηρεάζοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των ασθενών και αναγκάζοντας τους γιατρούς να κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις για να επανέλθουν αργότερα.

Ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι τα προβλήματα είναι πιο έντονα τις Δευτέρες, χωρίς να υπάρχει σαφής εξήγηση, ενώ η επαφή με το 17.000 δεν είχε οδηγήσει σε μόνιμη λύση. «Κάθε φορά μας λένε ότι το θέμα θα επιλυθεί, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται», ανέφερε.

Τι απαντάει ο ΟΑΥ

Από την πλευρά του ΟΑΥ, ο Διευθυντής Πληροφορικής, Μάριος Τζιακούρης, διευκρίνισε ότι τα πρόσφατα προβλήματα δεν αποτελούν συνολικό σφάλμα του συστήματος αλλά αφορούν καθυστερήσεις στη λειτουργία, που εμφανίζονται σποραδικά και συνδέονται με συγκεκριμένη χρήση από γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ο κ. Τζιακούρης τόνισε ότι δεν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση και ότι οι δυσλειτουργίες δεν έχουν σχέση με προηγούμενα σοβαρά προβλήματα του συστήματος, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ανανέωση του συμβολαίου με τον ανάδοχο του έργου και την αποχώρηση κάποιου υπεργολάβου, παρουσιάστηκαν σποραδικά προβλήματα, τα οποία όμως βρίσκονται υπό διαχείριση και δοκιμές. Ο ΟΑΥ συνεργάζεται με τον ανάδοχο και το Υφυπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να περιορίσει την επίδραση στους χρήστες, με την εκτίμηση ότι η οριστική λύση και η σταθεροποίηση του συστήματος θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο του 2026.

