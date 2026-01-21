Θύρσος Ποσπορής: Χωρίς ακτινολόγο δεν υπάρχει ασφαλής διάγνωση - Παραβιάζεται η συμφωνία με τον ΟΑΥ [ηχητικό]

Σοβαρά ζητήματα για τη λειτουργία των διαγνωστικών κέντρων και τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων θέτει ο Θύρσος Ποσπορής, ιδιοκτήτης του Διαγνωστικού Κέντρου «Άγιος Θέρισσος», στη σκιά της συζήτησης που άνοιξε για την κατάργηση ή χαλάρωση της υποχρεωτικής παρουσίας ακτινολόγου κατά τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», ο κ. Ποσπορής ξεκαθάρισε ότι χωρίς φυσική παρουσία ακτινολόγου δεν μπορεί να γίνει σωστή και ασφαλής διάγνωση. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της εξέτασης εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ο μαγνητικός τομογράφος σαρώνει και απαιτείται συνεχής καθοδήγηση, ενώ ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα με τον ασθενή που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρχει γιατρός που να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ο κ. Ποσπορής παραδέχθηκε επίσης ότι στην Κύπρο λειτουργούν περισσότερα διαγνωστικά κέντρα από όσα πραγματικά χρειάζονται. Υποστήριξε ότι ο ΟΑΥ δεν έθεσε ποτέ σαφείς βάσεις για τον αριθμό και τον τρόπο λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για πρακτικές που, όπως είπε, παραβιάζουν τη συμφωνία. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για τηλεδιαγνώσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, χωρίς επαρκή έλεγχο, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το σύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Ποσπορή, η συμφωνία που υπεγράφη με τον ΟΑΥ προβλέπει ρητά ότι ο ακτινολόγος είναι εκείνος που διαγιγνώσκει, υπογράφει, υποβάλλει την εξέταση και μέσω αυτής πληρώνεται το διαγνωστικό κέντρο. Όπως κατήγγειλε, αυτή η διαδικασία έχει παραβιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι εξετάσεις υπογράφονται από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγοι, οι οποίοι διαγιγνώσκουν τα ευρήματα και στη συνέχεια τα υποβάλλει τυπικά ο ακτινολόγος.

Όπως εξήγησε, το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε κυρίως στις καρδιακές αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις, όπου καρδιολόγοι παρενέβησαν , στέλνοντας μεγάλο όγκο περιστατικών σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα. Οι εξετάσεις διαγιγνώσκονται από τους ίδιους και, όπως ανέφερε, υποβάλλονται παράνομα από ακτινολόγους. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν μέσα σε ένα χρόνο να δαπανηθούν 3,8 εκατομμύρια ευρώ μόνο για καρδιακές αξονικές και μαγνητικές, ποσό που αντιστοιχεί στο 17% του συνολικού σφαιρικού προϋπολογισμού των 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο ΟΑΥ, όπως αποκάλυψε, επέβαλε πρόστιμα σε τέσσερα διαγνωστικά κέντρα για τις παραβιάσεις, ωστόσο δεν ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Η αιτιολόγηση που δόθηκε ήταν ότι οι εξετάσεις είχαν πραγματοποιηθεί.

