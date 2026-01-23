Σε κώμα 42χρονη μετά από χειρουργείο στο ΓΝ Λάρνακας – Υπό διερεύνηση η καταγγελία λέει ο ΟΚΥπΥ

Σοβαρό περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για τη μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας διερευνά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), μετά από καταγγελία οικογένειας 42χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, λίγες μόλις ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση.

Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε υστερεκτομή στις 16 Ιανουαρίου και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η αρχική μετεγχειρητική εικόνα της δεν παρουσίαζε επιπλοκές που να προκαλούν ανησυχία. Δύο ημέρες αργότερα, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά.

Όπως καταγγέλλει η οικογένειά της σε επιστολή προς το νοσοκομείο, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Alpha, το πρωί της 18ης Ιανουαρίου ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά ότι η 42χρονη είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και βρισκόταν σε μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, κωματώδη κατάσταση.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται το γεγονός ότι, βάσει του ιατρικού φακέλου, η γυναίκα εντοπίστηκε γύρω στις 06:20 τα ξημερώματα πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας, μπρούμυτα, βρεγμένη και ημίγυμνη. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την οικογένεια, διαφοροποιείται πλήρως από την αρχική ενημέρωση που είχαν λάβει, σύμφωνα με την οποία η ασθενής φέρεται να είχε πέσει από το κρεβάτι της.

Η οικογένεια αναφέρει επίσης ότι η 42χρονη είχε παραπονεθεί για έντονη ζάλη και είχε εκφράσει φόβο για τη μετακίνησή της, ζητώντας να μην αφαιρεθεί ο καθετήρας. Το βράδυ που προηγήθηκε, φέρεται να επικοινώνησε με συγγενικά της πρόσωπα, περιγράφοντας ότι καλούσε επανειλημμένα σε βοήθεια μέσω του κουδουνιού, χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση από το προσωπικό.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτιμάται ότι επιχείρησε να σηκωθεί χωρίς υποστήριξη, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Η οικογένεια υποστηρίζει ακόμη ότι σημειώθηκε και δεύτερη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την οποία η γυναίκα έπαψε να ανταποκρίνεται σε τηλεφωνήματα και μηνύματα.

Οι συγγενείς της 42χρονης ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και δηλώνουν ότι προτίθενται να προσφύγουν και στην Αστυνομία. Το περιστατικό έχει τεθεί υπόψη τόσο του ΟΚΥπΥ όσο και των αρμόδιων κρατικών αρχών και βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση.