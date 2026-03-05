Δίμηνο «φωτιά» για το λογισμικό ΓεΣΥ

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και της εταιρείας που διαχειρίζεται το λογισμικό του ΓεΣΥ, καθώς η σύμβαση των δύο λήγει τον Μάιο και παραμένουν ανοιχτά σημαντικά νομικά και τεχνικά ζητήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της διαχείρισης του συστήματος. Οι επαφές έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και αφορούν, μεταξύ άλλων, την ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού συστήματος, το δικαίωμα χρήσης και αξιοποίησής του, καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ιδιώτη διαχειριστή. Φαίνεται να υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία συγκεκριμένων προνοιών της σύμβασης, ωστόσο οι δύο πλευρές επιχειρούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους πριν από τη λήξη της συμφωνίας. Παράλληλα, την υπόθεση παρακολουθεί και η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία εξετάζει τα δεδομένα της συνεργασίας μεταξύ ΟΑΥ και αναδόχου εταιρείας και ενδέχεται να παρέμβει εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Από πλευράς ΟΑΥ, στόχος είναι η διαχείριση του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ να περάσει στον ίδιο τον Οργανισμό με τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης. Τη θέση αυτή διατύπωσε και ενώπιον της Βουλής ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ. Όπως ανέφερε, πρόθεση είναι να διατηρηθεί η συνεργασία με τους υφιστάμενους υπεργολάβους που υποστηρίζουν τεχνικά το σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία του ΓεΣΥ δεν θα επηρεαστεί ούτε για μία ημέρα. Παράλληλα, ο Οργανισμός θα αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό και την εποπτεία του πληροφοριακού συστήματος, ακολουθώντας μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν θεωρείται απλή, καθώς πρόκειται για μεγάλο συμβόλαιο που συνοδεύεται από τεχνικές και νομικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν.

Τα δύο πιθανά σενάρια

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του ΟΑΥ, στο τραπέζι παραμένουν δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο, που θεωρείται και το επικρατέστερο, προβλέπει ότι ο Οργανισμός θα αναλάβει τον συντονισμό και την παρακολούθηση του συστήματος μετά τη λήξη της σύμβασης, διατηρώντας τη συνεργασία με τους τεχνικούς συνεργάτες που ήδη το υποστηρίζουν. Το δεύτερο σενάριο αφορά ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να δοθεί χρόνος για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα.