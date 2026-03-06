Ασθενείς στο Παρίσι χωρίς στήριξη

Σοβαρά ερωτήματα για την υποστήριξη που λαμβάνουν Κύπριοι ασθενείς όταν μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία, έθεσε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου, περιγράφοντας μια κατάσταση που –όπως είπε– εκθέτει την πολιτεία. Η κ. Νικολάου αναφέρθηκε σε ασθενείς που αποστέλλονται στη Γαλλία για εξειδικευμένες θεραπείες, καταγγέλλοντας ότι φτάνοντας εκεί, βρίσκονται ουσιαστικά χωρίς θεσμική στήριξη.

«Παρατηρήθηκε ότι Κύπριοι ασθενείς που μεταβαίνουν στο Παρίσι μένουν στο έλεος του Θεού», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, ασθενείς και συνοδοί καλούνται να διαχειριστούν μόνοι τους πρακτικά ζητήματα, όπως η επικοινωνία με τους γιατρούς και η κατανόηση των ιατρικών οδηγιών. Όπως είπε, το κενό αυτό καλύπτεται στην πράξη από έναν Κύπριο που ζει στο Παρίσι, ο οποίος, χωρίς καμία θεσμική ιδιότητα, βοηθά τους ασθενείς που φθάνουν εκεί για θεραπεία. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνθρωπος αυτός συνοδεύει τους ασθενείς στα ιατρικά τους ραντεβού και λειτουργεί ως μεταφραστής, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τους γιατρούς και να κατανοούν τη θεραπεία που πρόκειται να ακολουθήσουν, ένα έργο που, όπως υπέδειξε, δεν μπορεί να επαφίεται στην καλή θέληση ενός ιδιώτη. Η βουλευτής του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι το θέμα έχει ήδη τεθεί επανειλημμένα ενώπιον της πολιτείας. Όπως είπε, έχουν αποσταλεί επιστολές τόσο προς το Υπουργείο Υγείας όσο και προς το Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη.

Η έλλειψη νοσηλευτών

Το συγκεκριμένο πρόβλημα αναδείχθηκε κατά τη χθεσινή πρώτη συνάντηση του νέου υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, με την Επιτροπή, με τον ίδιο να δέχεται «καταιγισμό» από ερωτήσεις. Η συζήτηση κινήθηκε ευρύτερα γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας, με τον υπουργό Υγείας να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στελέχωσης με νοσηλευτικό προσωπικό. Ο κ. Χαραλαμπίδης χαρακτήρισε την έλλειψη νοσηλευτών «πρόβλημα υπαρκτό», επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία αλλά επεκτείνονται και σε άλλες δομές υγείας.

Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης τα μέλη της Επιτροπής ότι το Υπουργείο έχει αναθέσει σε καθηγητή από την Ελλάδα την ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί, η έκθεση αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τις 8 Μαρτίου. «Κάνω ειδική αναφορά στο ζήτημα των νοσηλευτών», σημείωσε ο υπουργός, τονίζοντας ότι πρόκειται για θέμα καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε τη Βουλή να προωθήσει κανονισμούς που εκκρεμούν και αφορούν την εγγραφή νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Απευθυνόμενος στους εμπλεκόμενους φορείς που διαφωνούν μεταξύ τους για το ζήτημα, ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι κατανοεί τις αντιδράσεις, ωστόσο υπογράμμισε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. «Γνωρίζω τις διαφωνίες, κατανοώ τις αντιδράσεις αλλά, επειδή μπορεί να μην καμφθούν ποτέ, η Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα», ανέφερε.