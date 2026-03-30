Το American Medical Center ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης για την ενδομητρίωση

Το American Medical Center, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ορθής ενημέρωσης για τη γυναικεία υγεία, στήριξε και φέτος την Εκστρατεία EndoMarch Cyprus, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδομητρίωση και στην ανάγκη πρόσβασης σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ενημέρωσης για την πάθηση, το κτήριο του American Medical Center φωταγωγήθηκε συμβολικά σε κίτρινο χρώμα, το χρώμα της ελπίδας που έχει ταυτιστεί με την ενδομητρίωση.

Παράλληλα, το Κέντρο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του: AMC Signature Quotes - μιας δράσης προβολής επιλεγμένων μηνυμάτων με κοινωνικό περιεχόμενο στην εξωτερική όψη του κτηρίου - ανέδειξε το μήνυμα “Raising Awareness. Supporting Women. Advancing Care”, το οποίο έγινε ορατό στο ευρύ κοινό και συνέβαλε στην κατανόηση και τη στήριξη των γυναικών που ζουν με την πάθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο AMC λειτουργεί το πρώτο Κέντρο Ενδομητρίωσης και Γονιμότητας – Endometriosis and Fertility Center Cyprus, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένη καθοδήγηση, διάγνωση και σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της πάθησης.

Διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της υγείας στην Κύπρο, το American Medical Center αναπτύσσει διαχρονικά δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας. Μέσα από τη στήριξη πρωτοβουλιών όπως η EndoMarch Cyprus, το Κέντρο ενισχύει τις προσπάθειες για την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τη γυναικεία υγεία, προωθώντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής αντιμετώπισης παθήσεων που επηρεάζουν τη ζωή χιλιάδων γυναικών.