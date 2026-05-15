Σοβαρά ερωτήματα για τους βανδαλισμούς στο English School: Γιατί δεν κλήθηκε η Αστυνομία;

Ερωτήματα για τον χειρισμό των βανδαλισμών στο English School εγείρονται μετά το δημοσίευμα του «Π», με επίκεντρο το γιατί δεν κλήθηκε η Αστυνομία να διερευνήσει όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φετινής «πίντας». Πρόκειται για περιστατικό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν περιορίστηκε σε μια μαθητική φάρσα, αλλά περιλάμβανε ζημιές σε σχολικούς χώρους και εξοπλισμό, γκράφιτι και υβριστικές αναφορές σε βάρος προσωπικού και μελών της διεύθυνσης.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που οι μαθητές της 7ης τάξης είναι, κατά κανόνα, ενήλικες, ηλικίας 18 και 19 ετών. Ως εκ τούτου, τίθεται το ερώτημα γιατί το σχολείο δεν προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές, παραδίδοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αφήνοντας την Αστυνομία να αξιολογήσει κατά πόσο προκύπτουν ποινικές ευθύνες ή άλλες ενέργειες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στον «Π», το σχολείο διαθέτει κάμερες και φρουρό ασφαλείας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να αναγνωριστούν οι εμπλεκόμενοι, καθώς φέρονται να φορούσαν μάσκες και κουκούλες. Ακόμη και υπό αυτά τα δεδομένα, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση του υλικού και η διερεύνηση των συνθηκών δεν θα έπρεπε να παραμείνουν αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του σχολείου.

Η μη ενημέρωση της Αστυνομίας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο από πλευράς διοίκησης και συμβουλίου υπήρξε πρόθεση το περιστατικό να τύχει αποκλειστικά εσωτερικού χειρισμού, χωρίς να λάβει θεσμικές διαστάσεις. Η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το English School λειτουργεί μεν ως ιδιωτικό σχολείο, ωστόσο τελεί υπό ειδικό καθεστώς. Τα κτίρια του σχολείου αποτελούν κρατική περιουσία, το συμβούλιό του διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ το σχολείο λαμβάνει ετήσια κρατική χορηγία.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τη φετινή «πίντα», είχε προηγηθεί συνάντηση της διεύθυνσης με εκπροσώπους των μαθητών, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ξεκαθαριστεί ότι θα τους επιτρεπόταν η είσοδος στον χώρο του σχολείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα σεβαστούν τη σχολική περιουσία. Είχε σταλεί, επίσης, σχετικό μήνυμα, με προειδοποίηση ότι σε περίπτωση βανδαλισμών θα υπάρξουν συνέπειες.

Την ίδια ώρα, το δημοσίευμα του «Π» προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις εντός της σχολικής κοινότητας. Μερίδα μαθητών και γονέων κάνει λόγο για υπερβολές από πλευράς της διεύθυνσης, θεωρώντας δυσανάλογες τις συνέπειες που αποφασίστηκαν για την τελετή αποφοίτησης. Αντίθετα, άλλη μερίδα γονέων και μελών της κοινότητας επικροτεί την απόφαση για περιορισμό της τελετής, εκτιμώντας ότι έπρεπε να σταλεί σαφές μήνυμα πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές.