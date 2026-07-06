Στρατόπεδο δίπλα σε δημοτικό σχολείο - Ανησυχία στο Λιοπέτρι λόγω της γειτνίασης με τον οικιστικό ιστό

Την επανεξέταση της χωροθέτησης του στρατοπέδου της Εθνικής Φρουράς, «Μόδεστος Παντελή» στο Λιοπέτρι, ζητά με επιστολή προς τον υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου. Η παρέμβαση βασίζεται στις ανησυχίες που εκφράζει η τοπική κοινωνία για το γεγονός ότι το στρατόπεδο και οι στρατιωτικές αποθηκευτικές του εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού, σε άμεση γειτνίαση με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου και με κατοικημένες περιοχές.

Με την επιστολή προς τον Β. Πάλμα, το ΑΚΕΛ ζητά επίσημη ενημέρωση για τις μελέτες αξιολόγησης που έγιναν, τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στην περιοχή και κατά πόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των στρατιωτικών εγκαταστάσεων εκτός της κατοικημένης ζώνης. Όπως διευκρινίζεται, η παρέμβαση δεν στρέφεται κατά της Εθνικής Φρουράς, ούτε αμφισβητείται ο ρόλος της στην άμυνα της χώρας. «Η παρέμβαση εστιάζει στην ανάγκη διασφάλισης της ανθρώπινης ζωής και ειδικότερα της ασφάλειας μικρών παιδιών και κατοίκων, η οποία πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου αναμένει την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Άμυνας για το θέμα και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το ζήτημα με κάθε υπευθυνότητα», καταλήγει η επιστολή. Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετρίου προϋπήρχε της ανέγερσης του στρατοπέδου, αλλά η μεταγενέστερη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής ήταν τόσο έντονη, με αποτέλεσμα σήμερα το στρατόπεδο να βρίσκεται στο κέντρο μιας πλήρως αναπτυγμένης οικιστικής ζώνης.