O Φίτο και o Fido

Η ανακοίνωση του νέου ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του εκτελεστικού αντιπροέδρου της και αρμοδίου για θέματα συνοχής και μεταρρυθμίσεων, Ραφαέλε Φίτο, πέρα από τις πολιτικές αναλύσεις και ερμηνείες, έφερε και μνήμες από… άλλες εποχές. Όπως λένε οι… μεγαλύτεροι, το όνομα Fido, έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Και δεν είναι άλλη από τη γνωστή φιγούρα του πρωταγωνιστή διαφήμισης του αναψυκτικού 7up, που έγραψε ιστορία με το όνομα Fido Dido. Η συνωνυμία πάντως καταγράφεται για σκοπούς πρακτικών, ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό. Και ποιος ξέρει, ίσως ο Φίτο, όχι ο Fido Dido, αφήσει τελικά το στίγμα του σε αυτή τη νέα προσπάθεια.

ΝεΚ