Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν: Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, νέα αμερικανικά πλήγματα – «Θα συνεχιστούν μέχρι να πω “φτάνει”», δηλώνει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές».

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει «υποβαθμιστεί», ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ, ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιθέσεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα με στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα γι’ αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε.

Επίσης δήλωσε ότι Αμερικανοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν την Τρίτη.

Νέο κύμα πληγμάτων των ΗΠΑ εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν - Ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ