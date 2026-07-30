Μισθοί «μετ' εμποδίων» για τους εκπαιδευτικούς- Ζητά παρέμβαση ΥΠΑΝ η ΠΟΕΔ

Την παρέμβαση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου ζητά η ΠΟΕΔ για τα προβλήματα που, όπως υποστηρίζει, εξακολουθούν να παρατηρούνται στην καταβολή της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες που παραμένουν άλυτες παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της οργάνωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε επιστολή της προς την υπουργό, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι τα ζητήματα αφορούν τη μισθοδοσία συμβασιούχων, συμβασιούχων μερικής απασχόλησης, εκπαιδευτικών που εργάζονται στα θερινά σχολεία, αντικαταστατών, αλλά και την καταβολή υπερωριών στο μόνιμο προσωπικό. Όπως σημειώνει, πρόκειται για προβλήματα που έχουν επισημανθεί επανειλημμένα από το 2024 και το 2025, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί οριστικές λύσεις.

Η εκπαιδευτική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι καθυστερήσεις και τα λάθη στις απολαβές δεν αποτελούν απλές διοικητικές εκκρεμότητες, αλλά ζήτημα σεβασμού του δικαιώματος των εργαζομένων να λαμβάνουν έγκαιρα και ορθά τις αποδοχές τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους συμβασιούχους μερικής απασχόλησης και στους αντικαταστάτες, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, αμείβονται ήδη με περιορισμένες απολαβές και επηρεάζονται δυσανάλογα από τις καθυστερήσεις. Παράλληλα, η ΠΟΕΔ εκτιμά ότι η κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για νέους εκπαιδευτικούς που σκέφτονται να εργαστούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, η οργάνωση καλεί την υπουργό να δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες και να διασφαλιστεί ότι η μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου θα καταβληθεί χωρίς προβλήματα σε όλους τους δικαιούχους. Όπως τονίζει, η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στη βασική υποχρέωσή της να καταβάλλει έγκαιρα και σωστά τις απολαβές των εκπαιδευτικών.