Ανησυχία για τις αμερικανικές επενδύσεις από το νέο διεθνές φορολογικό πλαίσιο

Ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στις μελλοντικές αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο από το διεθνές φορολογικό πλαίσιο OECD/G20 Pillar Two εκφράζει το Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus), προειδοποιώντας ότι οι σχετικές φορολογικές αλλαγές θα πρέπει να συνοδευτούν από πολιτικές που θα διατηρούν την ανταγωνιστικότητα της χώρας ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.

Το Κυπρο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) παρενέβη στη δημόσια συζήτηση για την εφαρμογή του διεθνούς φορολογικού πλαισίου OECD/G20 Pillar Two, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα ζητά μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα προστατεύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν γύρω από τον Πυλώνα Δύο ενδέχεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές επενδύσεις, την απασχόληση και την αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη οικονομική αξιολόγηση πριν από οποιεσδήποτε περαιτέρω πολιτικές επιλογές.

«Το AmCham Cyprus είναι ενήμερο για τις ανησυχίες που εκφράζονται από διεθνείς επενδυτές, πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρηματικούς ηγέτες και επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων γύρω από τον Πυλώνα Δύο στις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις», σημειώνεται.

Ειδικότερα, επισημαίνει, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι ορισμένοι πολυεθνικοί όμιλοι με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επανεξετάσουν μελλοντικά σχέδια επέκτασης, να επιλέξουν άλλες δικαιοδοσίες για νέες επενδύσεις ή ακόμη και να αποφασίσουν να μην εγκαταστήσουν δραστηριότητες στην Κύπρο, εάν εκτιμηθεί ότι η ανταγωνιστική θέση της χώρας αποδυναμώνεται σε σχέση με άλλα διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Παρόλο που η έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επίπτωσης παραμένει αβέβαιη και απαιτεί αντικειμενική αξιολόγηση, το AmCham Cyprus θεωρεί ότι οι ανησυχίες αυτές δεν μπορούν να αγνοηθούν και πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. «Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να κατανοούν πλήρως τόσο τα πιθανά οφέλη όσο και τις πιθανές ακούσιες συνέπειες των μελλοντικών αποφάσεων πολιτικής, ιδιαίτερα όταν αυτές μπορεί να επηρεάσουν τις επενδυτικές ροές, την επιχειρηματική επέκταση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη», τονίζεται.

Το Επιμελητήριο θεωρεί, ότι ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς της Κύπρου που εκπροσωπεί αμερικανικά και διεθνή επενδυτικά συμφέροντα, έχει την ευθύνη να συμβάλλει εποικοδομητικά στον δημόσιο διάλογο, παρουσιάζοντας στοιχεία, διεθνή εμπειρία και τις απόψεις του ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος είναι απλός: να βοηθήσει ώστε η Κύπρος να παραμείνει ταυτόχρονα πλήρως συμμορφωμένη με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και ιδιαίτερα ανταγωνιστική ως προορισμός παγκόσμιων επενδύσεων.

Στρατηγικό Πλεονέκτημα για την Κύπρο

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς οικονομικούς εταίρους της Κύπρου και σε μια ουσιαστική πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το απόθεμα αμερικανικών άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο ανέρχεται σε περίπου 14,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ επιχειρήσεις αμερικανικών συμφερόντων υποστηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική δραστηριότητα στους τομείς της τεχνολογίας, των επαγγελματικών υπηρεσιών, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της ναυτιλίας, της έρευνας και ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας.

«Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τα δημόσια έσοδα, τις εξαγωγές και τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας. Πέραν της σημαντικής συμβολής τους στα φορολογικά έσοδα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη στρατηγική της Κύπρου για ενίσχυση της θέσης της ως περιφερειακού κέντρου διεθνών επιχειρήσεων και καινοτομίας», προστίθεται.

Το AmCham Cyprus σημειώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις από ορισμένα τμήματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ότι μελλοντικές επενδύσεις και σχέδια επέκτασης ενδέχεται να επανεξετάζονται υπό το φως των εξελισσόμενων διεθνών φορολογικών εξελίξεων και του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ δικαιοδοσιών.

Παρότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να μην επηρεάσουν ουσιαστικά πολυεθνικές επιχειρήσεις με μακροχρόνια και σημαντική παρουσία στην Κύπρο, σημειώνεται, είναι πιθανό να επηρεάσουν μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις και τη ροή νέων διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που η χώρα επιδιώκει να προσελκύσει και να διατηρήσει. Για τον λόγο αυτό, υποδεικνύεται, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να παραμείνει βασικό στοιχείο της δημόσιας πολιτικής.

«Για το AmCham Cyprus, κάθε επένδυση αμερικανικής προέλευσης στην Κύπρο, από υφιστάμενα ή μελλοντικά μέλη, έχει στρατηγική σημασία χωρίς καμία εξαίρεση. Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ επενδύσεων που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά και εκείνων που στηρίζουν τη διεθνή ανάπτυξη και επέκταση αμερικανικών πολυεθνικών μέσω της παρουσίας τους στην Κύπρο. Και οι δύο μορφές επένδυσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην κυπριακή οικονομία και προσελκύονται από το ισχυρό επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, την ευκολία επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και τη διεθνώς αναγνωρισμένη αξιοπιστία της», σημειώνεται.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την αντίληψη του Επιμελητηρίου, σημαντικό μέρος των ετήσιων φορολογικών εσόδων ύψους περίπου €140 εκατομμυρίων που προέρχονται από αμερικανικές εταιρείες στην Κύπρο, συνδέεται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκαταστήσει παρουσία στη χώρα για να υποστηρίξουν και να επεκτείνουν τις διεθνείς τους δραστηριότητες.

Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο

Το AmCham Cyprus θεωρεί ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι κατά πόσο η Κύπρος πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα. Το ερώτημα αυτό έχει ήδη απαντηθεί μέσα από τη σαφή δέσμευση της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η πραγματική πρόκληση πολιτικής είναι πώς η Κύπρος θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις αυτές, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα ελκυστικό, προβλέψιμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις».

Στη σημερινή ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αξιολογούν τις διάφορες δικαιοδοσίες βάσει πολλών παραγόντων, όπως η κανονιστική βεβαιότητα, η νομική σταθερότητα, η διαθεσιμότητα ταλέντου, οι υποδομές, το λειτουργικό κόστος, η αποτελεσματικότητα του κράτους και η φορολογική πολιτική. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη συνολική επίδραση των αλλαγών πολιτικής στην επενδυτική πρόταση που προσφέρει η Κύπρος.

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν την ικανότητα της χώρας να προσελκύει νέο κεφάλαιο, να εξασφαλίζει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, να υποστηρίζει την καινοτομία και να ενισχύει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία.

Έκκληση για ολοκληρωμένη οικονομική αξιολόγηση

Λόγω της σημασίας του ζητήματος, το AmCham Cyprus θεωρεί ότι οι μελλοντικές αποφάσεις πολιτικής πρέπει να βασίζονται σε ισχυρή οικονομική ανάλυση και αντικειμενικά δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό καλεί σε μια ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη αξιολόγηση η οποία να εξετάσει:

-Τον αριθμό των πολυεθνικών ομίλων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις μελλοντικές εξελίξεις.

-Τη συμβολή τους στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα.

-Την άμεση και έμμεση συμβολή τους στα δημόσια έσοδα.

-Τις πιθανές επιπτώσεις στις μελλοντικές επενδυτικές αποφάσεις.

-Τη συγκριτική μεταχείριση που προσφέρουν ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες.

-Τις ευρύτερες επιπτώσεις για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Εισηγήσεις του AmCham Cyprus

Για να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα παραμείνει τόσο διεθνώς συμμορφωμένη όσο και διεθνώς ανταγωνιστική, το AmCham Cyprus εισηγείται τα ακόλουθα:

1. Διενέργεια Ανεξάρτητης Μελέτης Οικονομικών Επιπτώσεων

Διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των επιλογών εφαρμογής του Πυλώνα Δύο στις επενδύσεις, την απασχόληση, την οικονομική δραστηριότητα, τα δημόσια έσοδα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα.

2. Δημιουργία Δομημένης Διαδικασίας Διαβούλευσης

Θεσμοθέτηση ενός επίσημου πλαισίου διαβούλευσης με τη συμμετοχή πολυεθνικών επιχειρήσεων, επενδυτών, επιχειρηματικών οργανώσεων, φορολογικών εμπειρογνωμόνων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε οι πολιτικές αποφάσεις να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τις οικονομικές παραμέτρους.

3. Μέγιστη Αξιοποίηση της Ευελιξίας που Παρέχουν τα Διεθνή Πλαίσια

Συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διερευνώντας παράλληλα όλες τις διαθέσιμες επιλογές που υποστηρίζουν τόσο τη συμμόρφωση όσο και την ανταγωνιστικότητα.

4. Διαφύλαξη της Θέσης της Κύπρου ως Περιφερειακού Επιχειρηματικού Κέντρου

Διασφάλιση ότι οι μελλοντικές επιλογές πολιτικής θα υποστηρίζουν τον στρατηγικό στόχο της Κύπρου για προσέλκυση περιφερειακών κεντρικών γραφείων, δραστηριοτήτων καινοτομίας, τεχνολογικών εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων και διεθνών επενδύσεων.

5. Ανάπτυξη Ευρύτερης Στρατηγικής Ανταγωνιστικότητας Επενδύσεων Κύπρου–ΗΠΑ

Τοποθέτηση της συζήτησης για τον Πυλώνα Δύο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών σχέσεων Κύπρου–ΗΠΑ, μέσω μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας για διεθνείς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για το ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώσεων στο ρυθμιστικό πλαίσιο και αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς επενδυτές.