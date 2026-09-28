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BeActive 2026: Με δράσεις για την υγεία και την ευεξία στη Τεχνική Σχολή

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού #BeActive 2026, που πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Τεχνική Σχολή συμμετείχε με δράσεις που στόχο είχαν να αναδείξουν τη σημασία της άσκησης, της υγείας και ενός πιο ενεργού και ισορροπημένου τρόπου ζωής.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν και συμμετείχαν σε δράσεις καθαριότητας στους χώρους της Σχολής, στέλνοντας το μήνυμα ότι η φροντίδα του περιβάλλοντος και η ενεργή συμμετοχή αποτελούν σημαντικά στοιχεία μιας υγιούς καθημερινότητας.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάλεξη με θέμα τη σημασία της σωστής και ισορροπημένης διατροφής.

 Μέσα από την ενημέρωση και τη συζήτηση, αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι σωστές διατροφικές επιλογές στην υγεία και την ευεξία.

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού αποτέλεσαν μια όμορφη ευκαιρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν μηνύματα που μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ενεργή και υγιή καθημερινότητα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

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