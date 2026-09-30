Άμεσα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των κλιματιστικών στα σχολεία ζητά η ΟΕΛΜΕΚ

Έντονη ανησυχία για τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία κλιματιστικών στα δημόσια σχολεία εκφράζει η ΟΕΛΜΕΚ.

Η Οργάνωση καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες του, να ενημερώσει πλήρως την εκπαιδευτική κοινότητα και να παρουσιάσει συγκεκριμένο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, οι διαπιστώσεις για παραλείψεις σε θέματα ασφάλειας, παράκαμψη διαδικασιών και καθυστερήσεις απαιτούν άμεσες απαντήσεις από το Υπουργείο. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο έλεγχο των επηρεαζόμενων εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους τεχνικούς φορείς, την αποκατάσταση των ελλείψεων και τη διασφάλιση όλων των απαιτούμενων πιστοποιήσεων πριν από τη λειτουργία κάθε συστήματος.

Η ΟΕΛΜΕΚ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι λειτουργούσαν κλιματιστικά χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος τελικός έλεγχος.

Σύμφωνα με την Οργάνωση, οι πρόχειρες ηλεκτρολογικές συνδέσεις, η εκ περιτροπής λειτουργία για την αποφυγή υπερφόρτωσης, καθώς και άλλες ελλείψεις στον έλεγχο και στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια και την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η ΟΕΛΜΕΚ προσθέτει ότι η ολοκλήρωση του έργου μετατέθηκε από το 2026 στο 2028, παρατείνοντας τις δύσκολες συνθήκες μάθησης και εργασίας στις σχολικές αίθουσες.

Πηγή: ΚΥΠΕ