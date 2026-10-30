Σε επ’ αόριστον απεργία κατέρχονται οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα - Έξω από το Προεδρικό στις 2 Νοεμβρίου

Παράλληλα, για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μεγάλη κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, η οποία θα ξεκινήσει από το Υπουργείο Οικονομικών και θα καταλήξει στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συντεχνιών, η απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων λήφθηκε εξαιτίας της συνεχιζόμενης μη εφαρμογής της νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21 Απριλίου 2026 και αφορά τη ρύθμιση της απασχόλησης στα Υποστηρικτικά Προγράμματα.

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν ότι, παρά το γεγονός πως η σχετική νομοθεσία κατατέθηκε από την ίδια την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες στελέχωσης σε όλα τα προγράμματα.

Όπως υποστηρίζουν, η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί εργαζόμενοι να παραμένουν στην ανεργία, την ώρα που θέσεις οι οποίες προβλεπόταν να καλυφθούν με προσωπικό ορισμένου χρόνου καλύπτονται από ήδη διορισμένους εργαζομένους μέσω υπερωριακής απασχόλησης.

Χωρίς εισόδημα για πέντε μήνες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της καταβολής απολαβών σε εργαζομένους των οποίων η απασχόληση δεν έχει τερματιστεί.

Σύμφωνα με τις δύο συντεχνίες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος, η κυβερνητική πλευρά αναβάλλει συνεχώς τη λήψη πολιτικής απόφασης για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Ως αποτέλεσμα, όπως καταγγέλλεται, εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς εισόδημα για πέντε μήνες, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν πρόσβαση σε επίδομα ανεργίας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση.

Οι συντεχνίες ζητούν την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και του εισοδήματος των επηρεαζόμενων εργαζομένων.

Με την πορεία της 5ης Νοεμβρίου προς το Προεδρικό, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν να ασκήσουν πίεση προς την Κυβέρνηση για τη λήψη οριστικών αποφάσεων.

ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ καλούν όλους τους εργαζομένους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα να συμμετάσχουν μαζικά τόσο στην επ’ αόριστον απεργία όσο και στην κινητοποίηση της Πέμπτης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.