Ο Τραμπ αποκάλεσε τη Νορβηγία «χώρα απόπατο» - Η αποστομωτική απάντηση με τις πολυτελείς τουαλέτες που κάνει τον γύρο του κόσμου

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Independent, ο επίσημος τουριστικός οργανισμός της Νορβηγίας, Visit Norway, αποφάσισε να μετατρέψει την προσβλητική δήλωση του Αμερικανού προέδρου σε μια ευκαιρία προβολής της χώρας, επιστρατεύοντας το χιούμορ και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των δημόσιων εγκαταστάσεών της.

Όλα άρχισαν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε πολιτική συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Νορβηγίας, με αφορμή το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί μετανάστες από τη Νορβηγία στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας ευθέως τη στάση του με την απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ να μην τον βραβεύσει.

«Η Νορβηγία έχει γίνει μια χώρα απόπατο», ανέφερε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαίτερα προσβλητικό χαρακτηρισμό, τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για άλλες χώρες.

«Κάνουμε τις τουαλέτες ξανά σπουδαίες»

Η απάντηση των Νορβηγών δεν άργησε να έρθει και, όπως σημειώνει το Independent σε δημοσίευμά του στις 29 Οκτωβρίου, ήταν μάλλον διαφορετική από εκείνη που θα περίμενε κανείς.

Ο Visit Norway δημοσίευσε μια συλλογή φωτογραφιών με ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες της χώρας, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο πρόκειται για τις καλύτερες τουαλέτες στον κόσμο.

Μάλιστα, ο οργανισμός χρησιμοποίησε ένα λογοπαίγνιο εμπνευσμένο από το γνωστό σύνθημα του Τραμπ «Make America Great Again», παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή: «Η Νορβηγία κάνει τις τουαλέτες ξανά σπουδαίες».

Στην καμπάνια παρουσιάζονται εγκαταστάσεις που δύσκολα θυμίζουν συνηθισμένες δημόσιες τουαλέτες. Πρόκειται για αρχιτεκτονικά σχεδιασμένους χώρους, τοποθετημένους σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Νορβηγίας, με θέα σε φιόρδ, βουνά και ακτές.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η λεγόμενη «χρυσή τουαλέτα», στο νησί Σένια, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιαίτερης προσέγγισης των Νορβηγών στον σχεδιασμό δημόσιων υποδομών.

Ο τουριστικός οργανισμός, σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αναφέρει με χιούμορ ότι για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα επίχρυσο κάθισμα τουαλέτας, η χρυσή τουαλέτα της Σένια αποτελεί την αμέσως καλύτερη επιλογή.

Left: President Trump insults Norway calling it a sh*thouse country Right: Visit Norway, the tourism board, trolls President Trump, displaying some of their best toilets on their Instagram 😅 My view: Trump chose to insult Norway. Visit Norway answered with humour, confidence and a showcase of its most beautiful loos. That’s how you turn an insult into an invitation. Congratulations to Norway for responding with such grace - and giving us another reason to visit. I've never been to Norway, but this is just another reason to visit 😁 — Farrukh (@implausibleblog) October 26, 2026

Η απάντηση που κέρδισε τις εντυπώσεις

Σύμφωνα με το Independent, η Εβγκένια Εγκόροβα, ανώτερη σύμβουλος του Visit Norway, εξήγησε στη νορβηγική δημόσια ραδιοτηλεόραση NRK ότι μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά για να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση.

Όπως σημείωσε, αρκούν λίγο αυτοσαρκαστικό χιούμορ και η εξαιρετική νορβηγική αρχιτεκτονική.

Την προσέγγιση του τουριστικού οργανισμού σχολίασε και ο Γενς Κιέλντσεν, καθηγητής Ρητορικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν, ο οποίος εκτίμησε ότι το χιούμορ μπορεί να αποδυναμώσει την επίδραση μιας προσβλητικής δήλωσης.

Ο ίδιος παρομοίασε την κατάσταση με έναν νταή στο νηπιαγωγείο, εξηγώντας ότι όταν κάποιος αντιδρά υπερβολικά σοβαρά, δίνει μεγαλύτερη δύναμη στην πρόκληση. Αντίθετα, όταν αντιμετωπίζει την κατάσταση με χαμόγελο ή χιούμορ, βρίσκεται σε καλύτερη θέση.

Πίσω από την αντιπαράθεση βρίσκεται η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ ότι άξιζε να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει τη νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, θεωρώντας ότι οι διπλωματικές του πρωτοβουλίες δικαιολογούσαν τη βράβευσή του.

Πάντως, όπως διευκρινίζει το βρετανικό δημοσίευμα, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι δεν επιθυμεί Νορβηγούς μετανάστες στις ΗΠΑ, δεν υπήρξε ένδειξη επίσημης αλλαγής της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής απέναντι στους πολίτες της σκανδιναβικής χώρας.

Έτσι, μια ακόμη λεκτική επίθεση του Αμερικανού προέδρου κατέληξε να προσφέρει στη Νορβηγία μια ασυνήθιστη ευκαιρία τουριστικής προβολής, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια προσβολή μπορεί να μετατραπεί σε διαφήμιση, όταν η απάντηση συνοδεύεται από αρκετή δόση χιούμορ.