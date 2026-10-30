«Ξύπνησαν» νωρίς οι ποταμοί της Κύπρου: Αισιοδοξία για τις εισροές στα φράγματα - Τριπλάσιο νερό σε σχέση με πέρυσι

Ο κ. Φραγκέσκου σημείωσε ότι, σε σχέση με τις τελευταίες βροχοπτώσεις του τελευταίου εικοσιτετραώρου, η αποθηκευμένη ποσότητα νερού στα φράγματα ανέβηκε στο 35,1% που μεταφράζεται σε 101,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ η αντίστοιχη περσινή ποσότητα ανερχόταν στα 31,3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και ποσοστό πληρότητας στο 10,7%.

Ο Αλέξιος Φραγκέσκου ανέφερε ότι χθες εισέρρευσαν στα φράγματα περίπου 220.000 κυβικά μέτρα νερού, με τη μερίδα του λέοντος να εισέρχεται στο φράγμα του Κούρη με 64.000 κυβικά μέτρα νερού και στο φράγμα της Αρμίνου με 54.000. «Η υπόλοιπη ποσότητα κατανεμήθηκε κυρίως στα φράγματα του Νοτίου Αγωγού, δηλαδή στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας, ενώ είχαμε και κάποιες ωραίες εισροές στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου και στο φράγμα της Ευρέτου», συμπλήρωσε.

«Είναι άκρως θετικό ότι βλέπουμε ροές νερού στους ποταμούς μας τόσο γρήγορα στο υδρολογικό έτος, κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους ότι, με συνέχιση των βροχοπτώσεων και με τις πρώτες σημαντικές βροχές που θα έχουμε τους χειμερινούς μήνες, θα δούμε άμεσα την εισροή νερού στα φράγματα», δήλωσε στο ΚΥΠΕ. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι πέρυσι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην εισροή νερού λόγω του ότι οι λεκάνες των φραγμάτων είχαν σχεδόν στεγνώσει.

«Για την εποχή είναι αρκετά καλές εισροές, αλλά δεν είναι οι εισροές που θα αλλάξουν δραματικά το υδατικό ισοζύγιο», επεσήμανε.

«Ασφαλώς και είναι μία πιο πολύ πιο θετική εικόνα σε σχέση με πέρσι, ωστόσο τα φράγματα παραμένουν γεμάτα κατά το 1/3, οπότε δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ασφαλής η πληρότητα του νερού στα φράγματα», τόνισε.

«Προφανώς δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός σε καμία περίπτωση. Εξάλλου, ο προγραμματισμός μας συνεχίζει να τρέχει», υπογράμμισε ο Αλέξιος Φραγκέσκου. «Τα έργα μας συνεχίζουν να τρέχουν με αμείωτο ρυθμό. Απλώς, οι βροχές που είχαμε κατά τη διάρκεια της άνοιξης πέρυσι μάς έδωσαν ένα μαξιλαράκι χρονικό για να μπορούμε να δουλέψουμε με λιγότερη πίεση», εξήγησε.

Αναφερόμενος στα έργα που προγραμματίζει το ΤΑΥ, είπε ότι η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Επισκοπής αναμένεται να μπει σε λειτουργία το επόμενο διάστημα, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει η προκήρυξη κάποιων σημαντικών έργων το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, εξέφρασε αισιοδοξία ότι τα έργα που έχει προγραμματίσει το Τμήμα θα ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα που έχει καθορίσει.

ΠΗΓΗ: KYΠΕ