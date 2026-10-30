Σχολεία 2027: €53 εκ. για έργα, νέα λυόμενα και ο αγώνας για τα κλιματιστικά

Σύμφωνα με την παρουσίαση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, οι πιστώσεις για σχολικές υποδομές αυξάνονται στα €53 εκ. το 2027, έναντι €43 εκ. το 2026 και €36 εκ. το 2025. Πρόκειται για αύξηση €10 εκ. σε σχέση με την τρέχουσα χρονιά, με το Υπουργείο να προγραμματίζει αναβαθμίσεις σχολικών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση 23 έργων μεγάλης κλίμακας.

Η υπουργός αναγνώρισε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαν συσσωρευτεί σημαντικά προβλήματα στις σχολικές υποδομές, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του κτιριολογικού προγραμματισμού είναι η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Έργα ακόμη στις μελέτες

Ωστόσο, η εικόνα που προκύπτει από τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργείου σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις δείχνει ότι αρκετά από τα έργα που προγραμματίζεται να αρχίσουν κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027 βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια σχεδιασμού.

Σύμφωνα με απάντηση της υπουργού στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη, σε φάση μελέτης βρίσκεται το νέο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο στην περιοχή Βορόκλινης–Λιβαδιών, όπως επίσης το νέο Αθλητικό Γυμνάσιο Παραλιμνίου και η επέκταση του Γυμνασίου Αραδίππου. Για το Δ΄ Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ύψωνα προγραμματίζεται η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες προκύπτουν από ξεχωριστή απάντηση της υπουργού στον βουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργο Κουκουμά. Το νέο Αθλητικό Γυμνάσιο Παραλιμνίου, εκτιμώμενου κόστους €13 εκ., παραμένει στη φάση εκπόνησης μελέτης. Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται η νέα πτέρυγα Δομικών και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου, με προϋπολογισμό €1.6 εκ. Αντίθετα, η ανακαίνιση του εργαστηρίου μαγειρικής στην Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου, κόστους περίπου €365.000, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Δύο νέες Τεχνικές Σχολές

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνουν δύο νέες σύγχρονες Τεχνικές Σχολές, στη Λεμεσό και στην Αραδίππου, με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη πέραν των €60 εκ. Η υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχιση της ανέγερσής τους, ενώ στις γραπτές απαντήσεις καταγράφονται επίσης έργα επέκτασης και αντισεισμικής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων.

Η ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων στην περιοχή Αγίου Λαζάρου Αραδίππου και της νέας Τεχνικής Σχολής Λεμεσού, μαζί με παράρτημα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, περιλαμβάνονται στα έργα που συνεχίζονται κατά τη σχολική χρονιά 2026–2027. Το ποσό των €60 εκ. αφορά τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των δύο έργων και όχι αποκλειστικά τις πιστώσεις του 2027.

Οι λυόμενες παραμένουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόνοια €2.7 εκ. για την κάλυψη κτιριακών αναγκών, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών, στο πλαίσιο της σταδιακής επέκτασης της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού, η πίστωση αφορά τον κτιριολογικό σχεδιασμό για τη στέγαση των επιπλέον μαθητών, καθώς και χορηγίες προς σχολικές εφορείες για αγορά προκατασκευασμένων αιθουσών, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία κοινοτικών νηπιαγωγείων όπου επηρεάζεται η στέγασή τους.

Το ζήτημα των λυόμενων αιθουσών τέθηκε και στη Βουλή, με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Πρόδρομο Αλαμπρίτη να επισημαίνει τις σοβαρές ανάγκες βελτίωσης των σχολικών υποδομών, ιδιαίτερα μετά την επέκταση της προδημοτικής εκπαίδευσης.

Κλιματιστικά και ασφάλεια

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η εγκατάσταση κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες, με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των σχολείων. Η υλοποίηση γίνεται μέσω των σχολικών εφορειών, ενώ η υπουργός αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν και στην ανάγκη παρακολούθησης της προόδου ανά σχολείο.

Στον προϋπολογισμό του 2027 προβλέπεται ξεχωριστή πίστωση €10 εκ. για την τοποθέτηση κλιματιστικών σε σχολικές αίθουσες. Παράλληλα, στον σχεδιασμό για τις σχολικές υποδομές περιλαμβάνονται συντηρήσεις, βελτιώσεις, ζητήματα πυρασφάλειας και ηλεκτρομηχανολογικοί έλεγχοι.

Σε ό,τι αφορά τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε 150 σχολεία παγκύπρια, ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασής τους σε άλλα 25 σχολεία.

Οι ενστάσεις στη Βουλή

Παρά την αύξηση των κονδυλίων, οι σχολικές υποδομές προκάλεσαν προβληματισμό κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης έθεσε το ζήτημα της υποστελέχωσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και της ανάγκης επιτάχυνσης των παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια. Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Χρίστος Χριστοφίδης επισήμανε ότι οι σημερινές δαπάνες για υποδομές παραμένουν, όπως ανέφερε, χαμηλότερες από τα αντίστοιχα κονδύλια του 2010, παρά τη σημαντική αύξηση του κατασκευαστικού κόστους.

Η υπουργός, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι ο κτιριολογικός σχεδιασμός αναθεωρείται σε ετήσια βάση, με προτεραιότητα την ασφάλεια, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις σχολικές εφορείες για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.